STREGATI DALLA LUNA (ROSSA) – STASERA L’ECLISSI LUNARE PIÙ LUNGA DEL XXI SECOLO: IL SATELLITE DIVENTERÀ COMPLETAMENTE ROSSO PER UN’ORA E 40 MINUTI, ACCOMPAGNATO DA MARTE – MARINO NIOLA: “PERFINO QUANDO SI INFILA DI SOPPIATTO IN UN SELFIE CI COMMUOVE. ECCO PERCHÉ NE ABBIAMO FATTO UN SIMBOLO UNIVERSALE. NON C' È MITOLOGIA, RELIGIONE, CANZONE SU CUI L'ASTRO DEI POETI NON RISPLENDA” – VIDEO

1 – LA LUNA ROSSA

Paolo Virtuani per il “Corriere della Sera”

ECLISSI DI LUNA

È in arrivo la Luna rossa del secolo. Questa sera il cielo (nuvole permettendo) offre lo spettacolo della più lunga eclissi lunare del XXI secolo: per un' ora 42 minuti e 56 secondi la Luna entrerà nel cono d' ombra della Terra. Non sparirà del tutto, ma assumerà un colore rosso mattone.

L' eclissi sarà visibile in tutta Italia. La fase più spettacolare, in cui tutto il diametro della Luna è all' interno del cono d' ombra, inizia alle 21.30 (e 15 secondi) e termina alle 23.13 (e 11 secondi).

Il momento del massimo oscuramento è previsto alle 22.21. A nord di una linea che grosso modo corre da Anzio (Lazio) a Fermo (Marche), quando la Luna sorgerà sull' orizzonte sarà già rossa, cioè in fase di eclisse totale.

luna e marte 4

A sud di questa linea, invece, per un periodo sarà possibile vedere la Luna eclissarsi un po' alla volta mentre esce dal cono di penombra per entrare in quello d' ombra.

A differenza delle eclissi di Sole, per quelle di Luna non c' è bisogno di particolari accorgimenti per proteggersi gli occhi nell' osservazione del fenomeno. Se si dispone di un binocolo o di un piccolo telescopio si potrà godere di una visione migliore della superficie lunare.

luna rossa 4

Le eclissi di Luna avvengono quando la Terra si frappone tra il Sole e la Luna. Nelle eclissi solari, invece, è la Luna a trovarsi perfettamente allineata tra noi e la stella. Le eclissi totali di Sole sono molto spettacolari ma brevi: possono durare al massimo 7 minuti.

Il diametro della Terra è di oltre tre volte e mezza più grande di quello della Luna, perciò il suo cono d' ombra è molto più vasto e la Luna impiega più tempo per attraversarlo. Ecco perché le eclissi totali lunari sono più lunghe di quelle solari.

luna rossa 6

Quella di stasera ha una durata da primato per una serie di coincidenze. Nel corso della sua orbita ellittica, la Luna proprio oggi si trova all' apogeo, cioè la maggiore distanza dalla Terra (406.233 chilometri, misurati dal centro dei due corpi celesti).

Il diametro apparente della Luna visto dalla Terra è quindi più piccolo (-14% rispetto al punto di massimo avvicinamento, il perigeo). Essendo più lontana, la sua velocità orbitale è più lenta perché risente di meno della forza della gravità terrestre.

luna rossa 5

L' insieme di questi elementi si traduce nel fatto che la Luna impiega più tempo ad attraversare il cono d' ombra della Terra, che si estende nello spazio per circa 1,4 milioni di chilometri.

Quindi l' eclissi dura di più, anche perché il centro del disco lunare in questo caso si allinea perfettamente con il centro dell' ombra della Terra.

Durante un' eclissi lunare, una parte di luce solare non viene bloccata interamente dalla Terra dando origine al cono di penombra. L' intera durata dell' eclissi, in cui la Luna attraversa tre settori a luce solare attenuata (penombra, ombra, penombra) è quindi molto lunga.

luna e marte 1

Per l' eclissi di oggi in Italia la durata dell' intera fase è massima a Santa Maria di Leuca (Lecce) con 5 ore e 32 minuti e minima a Courmayeur (Valle d' Aosta) con 4 ore e 29 minuti. Il colore rosso che assume la Luna è provocato dalla rifrazione dei raggi solari attraverso l' atmosfera terrestre, che assorbe in gran parte la lunghezza d' onda di colore blu irradiando quelle rosse e arancio.

luna e marte 5

L' eclissi di questa sera è eccezionale non solo per la durata. Accanto alla Luna si potrà vedere brillare un puntino rosso: è Marte, che si trova a passare in questi giorni nel punto più vicino alla Terra (57,5 milioni di chilometri) come non succedeva da quindici anni.

Gli astrofili sono mobilitati da mesi per l' appuntamento di questa sera. Molte sono le iniziative in programma negli osservatori astronomici di tutto il Paese, che mettono a disposizione degli appassionati i loro strumenti e prevedono anche momenti di approfondimento sui temi astronomici.

2 – STREGATI DALLA LUNA

Estratto dell'articolo di Marino Niola per “la Repubblica”

MELIES VOYAGE DANS LE LUNE

(...) L' eco simbolica che l' astro notturno ha nel nostro immaginario è antica quanto il mondo.

Anzi ha contribuito addirittura a dargli un nome, un volto, una dimensione. Tutti i nostri vocaboli che hanno a che fare con gli intervalli, con le scansioni, sia dello spazio sia del tempo, hanno sempre fatto i conti con la luna.

Termini come misura, mese, mestruo, mente, commensurabile, si formano tutti su un' antica radice linguistica, " men" che significa sia il calcolo sia la luna. Di qui parole come il greco mene, l' inglese moon, il tedesco mond per indicare il pallido astro.

luna rossa 2

Se i mesi dell' anno riflettono l' alternanza delle fasi lunari, il respiro della terra è sempre stato attribuito ai suoi movimenti. Dalle maree che innalzano e abbassano la superficie terrestre come il petto di un gigante, alla fermentazione del vino nelle botti. Dalla fertilità del suolo alla fecondità delle donne.

(...)

In fondo la luna appare al mondo e scompare, proprio come la vita.

Forse per questo la guardiamo con affetto, come una presenza familiare e qualche volta ci sembra perfino che abbia un' espressione umana e ci faccia l' occhiolino, come negli indimenticabili film muti di Georges Méliès.

luna e marte 3

E perfino quando si infila di soppiatto in un selfie, ci muove. E qualche volta ci commuove. Ecco perché ne abbiamo fatto un simbolo universale, secondo alcuni addirittura il simbolo dei simboli.

luna e marte 2

Non c' è mitologia, non c' è religione, non c' è lirica o idillio, non c' è canzone su cui l' astro dei poeti, degli innamorati e dei lupi mannari non risplenda in tutta la sua ammaliante luce notturna.

dark side of the moon

Dall' immortale visione poetica di Ludovico Ariosto che fa volare il paladino Astolfo sulla luna per recuperare il senno di Orlando, furioso per amore, fino a quella fantascientifica di Jules Verne che nel 1865 (...) Senza dire degli scintillanti notturni di Chopin, dell' immortale sonata al chiaro di luna di Beethoven, della silenziosa luna di Leopardi che rende dolce e chiara la notte.

O del magnetico Dark side of the moon, dei Pink Floyd, che ci rivela qualcosa di noi che si vede solo nell' oscurità. Anche per questo quei centotré minuti di blackout risveglieranno le nostre fantasie. Le faranno risalire a galla. Come pesci nelle notti di plenilunio. Perché siamo figli delle stelle. Ma stregati dalla luna.

beethoven distanza terra luna valley of gods in utah yosemite national park supermoon nevada aldrin impegnato negli esperimenti supermoon nepal supermoon pechino supermoon a dallas supermoon a madrid supermoon a londra un orma impressa nella storia dell'umanita' chopin

la luna appoggiata la luna come non era stata mai vista