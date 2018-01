STUPRO DI NATALE - VIOLENTA LA CUGINA DOPO LA DISCOTECA, 25ENNE ARRESTATO A MARANO DI NAPOLI - LA RAGAZZA HA RIVELATO DI ESSERE STATA ABUSATA IN AUTO DAL CUGINO CHE AVREBBE APPROFITTATO DELLA SUA SCARSA LUCIDITA’…

Da www.ilsussidiario.net

La ragazza si fidava di lui, era sua cugina, di primo grado, e mai poteva immaginare di ritrovarsi circuita e abusata in auto nella notte di Natale: più la si guarda la vicenda di Marano di Napoli, più fa impressione il pensiero malato e malintenzionato che il presunto violentatore 25enne ha posto in atto con la cugina più giovane di lui di 3 anni. Si deve giustamente attendere la versione del ragazzo, ma intanto il Gip dopo il primo interrogatorio ha creduto alle accuse della ragazza e alle prime conferme degli indizi in mano alla Procura, confermando l’arresto e la custodia cautelare nel carcere di Napoli a Poggioreale.

Ha approfittato di lei mentre era brilla e probabilmente serena nell’essere al sicuro con un parente stretto al suo fianco: purtroppo, dagli elementi finora emersi, così sicura non lo era e le conseguenze nefaste (psicologiche e fisiche) si possono solo che immaginare.

VIOLENTA LA CUGINA NELLA NOTTE DI NATALE

Ha dell’incredibile quanto avvenuto a Marano, in provincia di Napoli, la notte tra Natale e Santo Stefano: un 25enne ha accompagnato a casa la cugina di primo grado dopo la sera in discoteca e approfittando della poca lucidità della 22enne in preda ai fumi dell’alcol avrebbe abusato di lei senza pietà e senza remore. La notizia data dall’Ansa stamattina è realmente raccapricciante e saranno le indagini dei Carabinieri a cercare di confermare o smentire gli elementi finora raccolti, molto gravi per la posizione del 25enne (per ora non rivelata la sua identità).

Succede tutto tra il 25 e il 26 dicembre, quando i due ragazzi escono con amici nella periferia di Napoli, a Pozzuoli, per festeggiare il Natale: a fine serata lui si offre di riaccompagnare a casa la cugina e gli amici, ma la ragazza resta l’ultima in auto con lui nel tour di ritorno. E lì il fattaccio: probabilmente approfittando della lentezza dei suoi riflessi perché aveva bevuto molto, il 25enne in auto abusa della cugina e la minaccia di ritorsioni violente se dovesse raccontarlo a qualcuno. Lei però sotto choc racconta tutto e denuncia il cugino.

LE MINACCE E L’ARRESTO

«I carabinieri della stazione di Marano di Napoli hanno riscontrato i fatti denunciati, anche grazie alle testimonianze degli amici della vittima e alle chat acquisite dal cellulare dell'indagato, sottoponendo quest'ultimo a fermo», spiega Repubblica Napoli, riportando dell’arresto del ragazzo accusato di violenza sessuale aggravata, lesioni e minacce. Il Gip poi stamani ha disposto la custodia cautelare in carcere, confermando i primi elementi raccolti dalla Procura: tra i vari indizi a suo carico, sottoposti a sequestro già nelle prime fasi dell'indagine, gli indumenti indossati e l'auto in cui si è consumata la violenza.

Ora il 25enne sta a Poggioreale e prepara l’assetto difensivo di fronte alle gravissime accuse subite. Una storia di cui avremmo fatto volentieri a meno ma che racconta di un altro, ennesimo, episodio di grave dinamica familiare che sfocia nel disagio giovanile di periferia: il tempo per difendersi il ragazzo ce l'ha tutto e il processo potrà confermare o smentire quanto avvenuto.

