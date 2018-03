I SUPER GONFIABILI - AVETE PRESENTE LA MANIA DEI MATERASSINI A FORMA DI ANIMALE? QUEST'ANNO SARANNO TRE VOLTE PIU' GRANDI E INCLUDONO MINIBAR, PORTABICCHIERI E SEI POSTI A SEDERE! PAVONI, UNICORNI, FENICOTTERI STANNO GIA' ANDANDO A RUBA. MA IL PREZZO NON E' ESATTAMENTE POPOLARE...

DAGONEWS

unicorno gonfiabile gigante

Questi animali galleggianti larghi 2.75m e lunghi 3.65m hanno mandando in visibilio migliaia di consumatori già con la testa alle vacanze estive.

I modelli di questa nuova serie di gonfiabili sono forniti di minifrigo, portabicchieri e posti a sedere e possono contenere fino a sei persone.

Tra i vari animali disponibili in colori sgargianti ci sono il fenicottero, l’unicorno e il pavone.

Nonostante le dimensioni si gonfiano in venti minuti e si possono legare facilmente a una barca in mare (perché in piscina neanche ci starebbero).

fenicottero gonfiabile gigante fenicottero gonfiabile gigante 2 pavone gonfiabile gigante