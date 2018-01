11 gen 2018 15:33

SVALIGIATA CASA A MILANO DI ISABELLA VOTINO, LA STORICA PORTAVOCE DI MARONI - I LADRI HANNO PRESO GIOIELLI, ALCUNI CAPI DI ABBIGLIAMENTO, DOCUMENTI E ALTRE COSE DI VALORE - NEANCHE IN “C.S.I”: SUL POSTO È STATA INVIATA LA SCIENTIFICA PER RACCOGLIERE LE IMPRONTE IN GRADO DI DARE UN NOME AL LADRO (LAVORARE PER L’EX MINISTRO DELL’INTERNO HA UN SUO VALORE…)