Da repubblica.it

Un nigeriano di 27 anni è stato bloccato dai Carabinieri di Milano nella Stazione Centrale perché sospettato di un coinvolgimento nell'omicidio di Pamela, la ragazza di 18 anni di Macerata il cui cadavere è stato trovato in due trolley la mattina del 31 gennaio. I militari hanno individuato l'uomo su indicazione dei colleghi di Macerata e sono già in viaggio per consegnarglielo.

La Procura di Macerata ha precisato che, al momento non sono stati emessi fermi. I carabinieri di Macerata oggi hanno ascoltato diverse persone di nazionalità nigeriana nell'ambito dell'indagine coordinata dalla Procura di Macerata. Gli interrogatori sono in corso e si protrarranno per l'intera giornata.

Il procuratore Giovanni Giorgio spiega in una nota: "Sono in corso e si protrarranno per l'intera giornata audizioni e chiarimenti di più soggetti di nazionalità nigeriana. Non sono stati effettuati fermi". Precisazione, quest'ultima, dopo voci del fermo del nigeriano intercettato dai militari a Milano.

