SVOLTA IN USA: ARRIVA IL CONGEDO RETRIBUITO PER CHI ADOTTA UN ANIMALE DOMESTICO - LA MODA LANCIATA SOPRATTUTTO A NEW YORK – NEGLI STATI UNITI L'11 % DELLE AZIENDE PERMETTE AI DIPENDENTI DI PORTARE GLI ANIMALI DOMESTICI AL LAVORO

cane

Monica Ricci Sargentini per www.corriere.it

Gli Stati Uniti sono tristemente famosi per essere l’unico Paese industrializzato che non garantisce un congedo di maternità/paternità obbligatorio e pagato al lavoratori. In compenso ora alcune aziende offrono giorni di vacanza retribuiti a chi adotta un animale domestico. Si chiama«Pawternity leave» (Paw in inglese significa zampa) e va di moda soprattutto a Manhattan dove gatti e cani vengono trattati esattamente come dei bambini.

La Silicon Alley

IL CANE FA PIPI

«Un cucciolo è solo un altro membro della famiglia — dice al Wall Street Journal Laurel Peppino, capo del personale di mParticle, una piattaforma di dati-, se diamo dei giorni ha chi a un figlio perché negarli a chi prende un animale? Non vogliamo fare discriminazioni solo perché non sono umani». Lo sa bene Meredith Heller che si è goduta due settimane di congedo dopo aver adottato Bodie, un beagle abbandonato in un canile. «È stato bello avere l’opportunità di conoscerlo meglio» racconta. Mparticle ha gli uffici nel quartiere Flatiron, ribattezzato Silicon Alley perché lì aprono molte start-ups, la maggior parte ha fatto le stesse aperture ai proprietari di animali domestici. Per esempio la compagnia di affittiLoftey offre congedi pagati anche nel caso in cui l’amato animale muoia e ore libere per gli appuntamenti dal veterinario.

Secondo l’American Pet Products Association negli Stati Uniti l’11% delle aziende permette ai dipendenti di portare gli animali domestici al lavoro ma la percentuale sale a New York dove va di moda postare su Instagram foto con l’amato cagnolino accanto alla scrivania. Nell’agenzia di marketing Huge, che ha sede a Brooklyn, ci sono almeno 20 cuccioli che dormono accanto ai loro padroni. «Creano un ambiente più calmo e felice» dice il direttore esecutivo Aaron Shapiro

il cane regalo

La prima azienda a lanciare il «Paw-ternity leave» è stata la produttrice di birra scozzese Brewdog in Ohio.