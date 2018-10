IL TABÙ CI ECCITA DI PIÙ – I RAPPORTI SESSUALI CHE PRIMA VENIVANO CONSIDERATI ‘ANORMALI’ SI FANNO STRADA IN CAMERA DA LETTO E AFFOLLANO LE FANTASIE PIÙ PERVERSE – LA SEXPERTA TRACEY COX SPIEGA QUALI SONO LE TENDENZE PIÙ COMUNI E PERCHÉ SI VIENE ATTRATTI DAL PROIBITO – ‘I MARITI AMANO VEDERE LA PROPRIA MOGLIE FARE SESSO CON UN ALTRO UOMO E LE DONNE GUARDANO I PORNO GAY…’

DAGONEWS

sesso 3

Se c'è una cosa che è universalmente condivisa sulla sessualità umana è questa: le cose che sono un tabù ci eccitano di più. Questo spiega in qualche modo perché alcuni rapporti sessuali, in passato considerati "anormali", si siano fatti strada nella cultura sessuale tradizionale.

Ad analizzare quattro tendenze sempre più popolari è la sexperta Tracey Cox che rivela quali sono i desideri segreti di donne e uomini in camera da letto.

sesso gay 3

Le donne guardano il porno gay

Secondo Pornhub, uno dei più grandi siti porno del mondo, il porno gay maschile è la seconda categoria più vista dalle donne che visitano il sito. E la riposta al perché è ovvia: gli uomini nel porno gay sono di solito molto più attraenti degli uomini nel porno eterosessuale, dove l'attenzione è rivolta alla donna, che è l’oggetto del desiderio.

sesso 2

La seconda ragione è che gli uomini non sembrano recitare: a differenza del porno etero, sembra davvero che le persone coinvolte stiano godendo veramente.

Uomini che vogliono vedere la propria moglie fare sesso con qualcun altro

È una fantasia sempre più comune quella che si fa strada tra gli uomini eterosessuali, che si eccitano nel vedere la propria partner fare sesso con qualcun altro. Le ragioni sono diverse: c’è un elemento voyeuristico, l'infedeltà e il "proibito" che risulta così attraente a livello primordiale.

sesso 1

Secondo altre teorie il piacere di pensare che il proprio partner sia irresistibile aumenta il proprio ego; in alternativa, c’è anche chi, seriamente preoccupato che la moglie lo stia tradendo, prova ad affrontare la gelosia.

Avere una relazione romantica o sessuale con un oggetto al posto di una persona

Potrebbe essere il risultato di una società in cui il contatto umano è in netto calo a causa della tecnologia, mentre la sessualità diventa sempre più permeante. Ecco perché diverse persone sviluppano attaccamenti emotivi, sessuali o romantici nei confronti di oggetti inanimati.

SESSO CON UNA LUMIDOLL

C’è chi si innamora o è attratto sessualmente da bambole, auto, alberi, recinzioni, giostre dei parchi di divertimento e così via. Non è un caso che stiano spopolando le bambole del sesso e vengano aperte delle case dove poter affittare questi oggetti del piacere che hanno sempre più sembianze umane. Questo tipo di sessualità tende ad attrarre persone timide e sole che hanno difficoltà a stabilire relazioni normali o che preferiscono relazioni unilaterali perché non tollerano critiche.

seduta di foot fetish

Feticisti dei piedi

Il feticismo dei piedi è ancora una delle forme più comuni di feticismo sessuale. Scarpe, calze, accessori per i piedi, l'odore dei piedi o il loro aspetto: un'adorazione che può assumere molte forme. E si organizzano anche delle feste in cui i feticisti possono succhiare le dita dei piedi, essere calpestati o essere "usati come tappeti".

GIORGIA ESCORT DEI PIEDI feticismo dei piedi nel video della lust su you tube posizione per masturbare con i piedi mona wales fa sedute di foot fetish il rosso colore preferito dai feticisti del piede sesso 1