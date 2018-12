10 dic 2018 11:40

TAPIRO PER IL PAPIRO – A LUNGO CONSIDERATO UN DOCUMENTO STORICO DI INESTIMABILE VALORE, IL "PAPIRO DI ARTEMIDORO" IN REALTÀ È UN FALSO – NEL 2004 SEROP SIMONIAN RIUSCÌ A VENDERE IL REPERTO PER QUASI 3 MILIONI DI EURO, MA SECONDO LA PROCURA DI TORINO ERA UNA TRUFFA: MA IL PROCEDIMENTO È STATO ARCHIVIATO PERCHÉ…