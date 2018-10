4 ott 2018 15:46

TARTARUGA MUTANTE – VIDEO: UN ESEMPLARE CON DUE TESTE È NATO TRE MESI FA IN CINA – LA TESTUGGINE VIVE IN CATTIVITÀ PERCHÉ I RICERCATORI NON CREDONO CHE IN LIBERTÀ RIUSCIREBBE A SOPRAVVIVERE E C’È IL RISCHIO CHE, ACCOPPIANDOSI, POSSA TRASMETTERE LA MUTAZIONE GENETICA – ‘NON SOPRAVVIVERÀ A LUNGO…’