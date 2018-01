TE LO DO IO IL BLUE MONDAY! I RICH KIDS DI INSTAGRAM SONO QUI PER MOSTRARCI DI NUOVO (IN CASO CE NE FOSSE BISOGNO) COSA SIGNIFICHI NON DOVER SUBIRE LE CONSEGUENZE DEL NATALE E COME SFUGGIRE ALLA DEPRESSIONE INVERNALE: HOTEL A CINQUE STELLE, JET PRIVATI, VESTITI DI MARCA E RESORT DI LUSSO: DAL MESSICO A DUBAI ALLE STAZIONI SCIISTICHE PIÙ AMBITE - VIDEO

DAGONEWS

Secondo gli esperti, ieri era ufficialmente la giornata più deprimente dell’anno, il ‘Blue Monday’, dove le persone si sentono più sole che mai, si è maggiormente indebitati e il clima di certo non aiuta.

Ma per i ‘Rich Kids’ di Instagram non esiste nulla di simile alle depressione invernale. Qunado si hanno jet a disposizione per volare in località esotiche e soldi a palate per per togliersi di dosso quella sensazione di malinconia.

Questi figli di papà sono conosciuti per l’ostentazione dei loro stili di vita sfarzosi, e quale miglior periodo dell’anno per darsela a gambe dalle grigie metropoli e prenotarsi un bel resort di lusso utilizzando quell’American Express Platinum.

Queste foto scattate a gennaio, provenienti da ogni angolo del mondo, ci fanno capire cosa significhi non dover subire le conseguenze delle feste natalizie e vivere la vita sempre al massimo.

rich kids of instagram gennaio rich kids of instagram gennaio 2 rich kids of instagram gennaio 4 rich kids of instagram gennaio 3 rich kids of instagram gennaio 5 rich kids of instagram gennaio 78 rich kids of instagram gennaio 9 rich kids of instagram gennaio 10 rich kids of instagram gennaio 11 rich kids of instagram gennaio 6