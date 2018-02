Rinaldo Frignani per il “Corriere della Sera”

pamela mastropietro

Novanta telefonate in 12 ore «senza significativi periodi di silenzio». Proprio l'arco temporale, secondo l'accusa, in cui Desmond Lucky - uno dei presunti assassini di Macerata - il 30 gennaio scorso era non solo reduce dall'omicidio di Pamela Mastropietro, ma anche intento a martoriarne il corpo.

pamela mastropietro

È l'«anomalia» - la definisce così - rilevata dal gip Giovanni Maria Manzoni nell' ordinanza di convalida del giovane e del suo connazionale Lucky Awelima. E non sarebbe l'unica, secondo il giudice, nelle indagini sulla morte della diciottenne romana. Manzoni infatti, nonostante riconosca i pesanti indizi sui due indagati in carcere ad Ancona, nel caso di Desmond (come più avanti anche per l' altro) sottolinea la «ferma necessità di attendere per una più compiuta valutazione i risultati delle indagini dei carabinieri del Ris, che potranno aggravare il quadro indiziario o minare lo stesso, evidenziando profili di verosimile estraneità ai fatti dell'indagato».

la morte di pamela mastropietro

Risultati fondamentali, che i tecnici dell' Arma di Roma riporteranno la settimana prossima nella relazione da inviare in Procura su centinaia di tracce biologiche e impronte già isolate da assegnare ai protagonisti della vicenda (ma qualcuna potrebbe non avere un «proprietario»).

Una svolta su chi c'era e chi ha fatto cosa attesa da quasi un mese, sulla quale il procuratore Giovanni Giorgio ha vietato «ogni divulgazione al fine di non compromettere ulteriori indagini». A Macerata però la tensione continua a essere alta, con minacce alla famiglia del sindaco Romano Carancini e a un paio di strutture che accolgono migranti (la polizia ha già individuato i responsabili), e anche nella tragica vicenda di Pamela i colpi di scena non mancano.

la morte di pamela mastropietro desmond lucky e awelima lucky

L'attenzione del gip si è però concentrata soprattutto su Anthony Anyanwu, il quarantenne al quale Innocent Oseghale, affittuario dell' appartamento di via Spalato dove Pamela è morta e ora detenuto ad Ascoli (il giudice non gli contesta l'omicidio ma il vilipendio e l'occultamento di cadavere, e da ieri, come spiegano i suoi avvocati difensori Simone Matraxia e Umberto Gramenzi, gli è proibito contattare la figlia piccola), raccontò per telefono che la giovane si era sentita male per un'overdose, esortandolo a chiamare un'ambulanza.

la morte di pamela mastropietro anthony anyanwu

Manzoni definisce Anyanwu «soggetto non esente da sospetti» con «un ruolo non privo di ombre». Altri misteri. Che si aggiungono a difficoltà di analisi dei tabulati telefonici (il giudice è stato «costretto a un difficile tentativo autonomo di elaborazione») e al dubbio che nella traduzione dal nigeriano all'italiano delle conversazioni fra Awelima in fuga verso Milano e un suo conoscente ci possa essere stata in realtà «un'inversione dei ruoli».

innocent oseghale

I familiari di Pamela hanno intanto ottenuto l'acquisizione della cartella clinica dalla comunità di Corridonia gestita dalla Pars. E denunciano: «Le pagine sulle terapie sono in parte illeggibili, nei rapporti risulta che abbia riferito di sentirsi infastidita da qualcuno nella struttura. Perché è fuggita? Solo pochi giorni prima era tranquilla».

innocent oseghale innocent oseghale e la compagna michela alessandra verni madre di pamela mastropietro alessandra verni madre di pamela mastropietro PAMELA MASTROPIETRO CON LA MADRE ALESSANDRA VERNI PAMELA MASTROPIETRO CON LA MADRE ALESSANDRA VERNI PAMELA MASTROPIETRO LA MORTE DI PAMELA MASTROPIETRO - LUCKY AWELIMA LA MORTE DI PAMELA MASTROPIETRO -DESMOND LUCKY LA MORTE DI PAMELA MASTROPIETRO pamela mastropietro innocent oseghale 3 il caso di pamela mastropietro pamela mastropietro la morte di pamela mastropietro il fossato in cui e stato ritrovato il corpo la morte di pamela mastropietro