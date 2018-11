TEMPI DURI PER GLI AUTOMOBILISTI! - LA PROPOSTA DI LEGGE DI MODIFICA AL CODICE DELLA STRADA DEL M5S: RITIRO DELLA PATENTE PER CHI MENTRE GUIDA PARLA AL CELLULARE ANCHE USANDO GLI AURICOLARI – E PER CHI FUMA...

Tempi duri per gli automobilisti che fumano in macchina e che parlano al cellulare anche usando gli auricolari. Una proposta di legge di modifica al Codice della strada depositata da tre parlamentari M5s punta a ridurre drasticamente i fattori di distrazione al volante, introducendo nuove sanzioni per abitudini che fino a oggi erano ampiamente tollerate. La proposta di legge vuole anche inasprire le sanzioni per chi guida usando il cellulare: oltre alla multa e alla perdita di punti della patente si può arrivare anche alla sospensione della stessa.

La proposta avanzata da Arianna Spessotto, Diego De Lorenzis e Paolo Ficara punta anche a rendere più trasparenti le destinazioni degli introiti delle multe da parte dei Comuni. Ad oggi i sindaci sono obbligati a destinare il 50% degli incassi per le multe in investimenti per la sicurezza stradale.

La proposta di legge grillina: "impone ai Comuni la pubblicazione dei dati in un'apposita sezione del sito del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La trasparenza nella Pubblica amministrazione è un principio fondamentale da rafforzare oltre che un atto dovuto nei confronti dei cittadini e un utilissimo strumento per incrementare la sicurezza della strade".

