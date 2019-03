TERZANI NON DATUR – IL COMUNE DI UDINE TAGLIA I FONDI AL PREMIO LETTERARIO INTITOLATO A TIZIANO TERZANI - L’ASSESSORE ALLA CULTURA CIGOLOT: “NON PROMUOVE IL TERRITORIO: IL GIORNALISTA È DIVENTATO UN SANTO SECOLARE, UN OGGETTO DI CULTO MA DUBITO DELLA SUA QUALITÀ” – LA MOGLIE ANGELA: “È DEMAGOGIA, ACCETTIAMO LE CRITICHE MA NON IN QUESTO MODO CIALTRONE E SUPERFICIALE”

Jacopo Storni per corrierefiorentino.corriere.it

terzani

Il Comune di Udine taglia i fondi al «Premio letterario internazionale Tiziano Terzani». «Non promuove il territorio, dubito sulla qualità di Terzani». Con queste parole, riportate dal Messaggero Veneto, l’assessore alla cultura Fabrizio Cigolot ha annunciato la riduzione dei fondi comunali da 30 mila a 10mila euro al festival di Udine Vicino/Lontano, che da quindici anni promuove momenti di riflessione pubblica sulle questioni cruciali del nostro tempo attraverso incontri, conferenze, letture, e al cui interno è inserito il premio letterario internazionale intitolato allo scrittore fiorentino.

fabrizio cigolot 5

Una scelta che la giunta leghista ha motivato mettendo in discussione la figura di Terzani. «Terzani è diventato un santo secolare, un oggetto di culto, complimenti a chi è riuscito a imporlo associandolo a un’idea di alta qualità come persona, della quale io fortemente dubito anche perché ci sono autorevoli esponenti che sull’analisi storica di Terzani avrebbero mosso più di qualche critica». E poi: «Il premio non promuove qualcosa di specifico e identificabile con la nostra realtà e funge in maniera marginale da traino per l’industria turistica».

angela terzani

Profondamente amareggiata la moglie del giornalista fiorentino, Angela Terzani: «Vogliono boicottare la manifestazione. Probabilmente la nuova giunta non vede un’utilità pratica e una ricaduta monetaria e turistica sul festival, ma in tutti questi anni è stato fatto un grande lavoro culturale e letterario, e questi tagli sono un segno di disprezzo per ciò che è stato fatto. Quello che afferma l’assessore su Tiziano non è serio, è demagogia, accettiamo le critiche, ma non in questo modo cialtrone e superficiale». Gli organizzatori del festival, nonostante l’ingente taglio, proveranno a rimboccarsi le maniche e ad andare avanti, forti anche dei circa 190 mila euro che arrivano dalla Regione.

tiziano terzani con la moglie angela 6

Negli anni il premio Terzani è diventato un importante riconoscimento per tanti giornalisti che hanno scritto importanti libri reportage, tra cui Anna Politkovskaja, Fabrizio Gatti, Umberto Ambrosoli, Leslie T. Chang, Martin Caparros, David Van Reybrouck, Domenico Quirico.

fabrizio cigolot 3 tiziano terzani con la moglie angela 4 fabrizio cigolot 2 fabrizio cigolot 1 tiziano terzani e la moglie TIZIANO E ANGELA TERZANI tiziano terzani con la moglie angela 2 tiziano terzani con la moglie angela 3 terzani e la moglie a pechino terzani in giro per l asia tiziano terzani folco terzani tiziano terzani tiziano terzani tiziano terzani tiziano terzani terzani e la moglie angela 2 terzani a hong kong terzani con i suoi figli terzani e la moglie angela terzani in asia tiziano terzani tiziano terzani con la moglie angela 1 tiziano terzani con la moglie angela 5