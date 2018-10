IN TESTA AL TRENO – VIDEO: IN ARGENTINA UN 20ENNE RIESCE IN UN’IMPRESA AL LIMITE DELL’IMPOSSIBILE E RIMANE CON LA TESTA INCASTRATA TRA UN TRENO E LA BANCHINA DI UNA STAZIONE – IL RAGAZZO, UBRIACO, DOPO AVER LITIGATO CON UN PASSEGGERO ERA INCIAMPATO FINENDO INTRAPPOLATO – LA CORSA DEI VIGILI DEL FUOCO PER SALVARLO

la trappola 2

Come sia riuscito a cadere in quella “trappola” non è dato saperlo: l’unico dato certo è che i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare alacremente per riuscire a liberare quel ragazzo rimasto incastrato con la testa tra un treno e la banchina.

L’incidente è avvenuto in stazione ferroviaria della città di Merlo, in Argentina. Secondo quanto raccontano alcuni testimoni, Jose Alejandro Centurion, venditore ambulante di 20 anni, era probabilmente ubriaco e aveva discusso con un passeggero sul treno.

Quando stava per scendere è inciampato riuscendo in un’impresa al limite dell’irripetibile: è scivolato con tutto il corpo nello strettissimo spazio fra il treno e la banchina ed è rimasto con la testa incastrata.

la trappola 1

Nella stazione tutti si sono mobilitati per salvarlo, ma è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per allargare lo spazio e far sì che il ragazzo riuscisse a divincolarsi. Portato in ospedale, stordimento a parte, i medici non gli hanno riscontrato nemmeno un graffio.