THAILANDIA - LA "LUPA MANNARA" CHE SI È GUADAGNATA IL TITOLO DI DONNA PIÙ PELOSA DEL MONDO ALLO “SHOW DEI RECORD” DI CANALE 5, HA FINALMENTE TROVATO MARITO - LA MALATTIA (UNA FORMA ACUTA DI IPERTRICOSI) NON LE HA IMPEDITO DI VIVERE UNA VITA NORMALE. ADESSO HA DECISO DI SPOSARSI E PER L’OCCASIONE HA SCELTO DI DEPILARSI COMPLETAMENTE IL VISO

DA "Il Messaggero"

supatra sasuphan

Era il 2010 e Supatra Sasuphan era una bambina di appena dieci anni quando a Roma, durante la puntata dello 'Show dei Record' su Canale 5, si aggiudicò il titolo ufficiale di 'donna più pelosa del mondo'. Oggi, che di anni ne ha quasi 18, la giovane thailandese è pronta a sposarsi e, per il matrimonio, ha deciso di depilare il viso.

Supatra, per gli amici e i parenti 'Nat', soffre della sindrome di Ambras, più nota come 'sindrome del lupo mannaro', una forma più rara ed aggressiva di ipertricosi, che rende l'intero corpo villoso anche nelle donne e colpisce in maniera particolare il volto. Questo non le ha impedito di dire di sì ad un coetaneo, suo fidanzato da qualche anno: «Lui è al tempo stesso il mio primo amore e l'amore della mia vita».

supatra sasuphan 2

Nel 2010, dopo aver ricevuto il titolo mondiale dal Guinness World Records, aveva detto di vivere una vita normale: «Non mi sento diversa dagli altri e ho un sacco di amici a scuola». Questo le ha permesso anche di vivere una storia d'amore che sta per culminare in maniera trionfale: la coppia ha diffuso nuove foto, con la depilazione completa del viso in vista del matrimonio.

Supatra Sasuphan 5 supatra sasuphan 3