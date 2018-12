TI PIACE VINCERE FACILE? UN MODELLO FA LA PROPOSTA DI MATRIMONIO ALLA FIDANZATA CON UN MEGA ASTUCCIO CHE CONTIENE SEI ANELLI DIVERSI – LA RAGAZZA SCEGLIE UN ENORME DIAMANTE A FORMA DI GOCCIA, MA IL GESTO ROMANTICO SCATENA L’IRONIA DEL WEB CHE SI ACCANISCE CONTRO IL BONAZZO

Simona Marchetti per "www.corriere.it"

Meglio andare sul sicuro

dennis brown ii e la fidanzata 4

A parte un no come riposta, nulla rovina una proposta di matrimonio più di un anello di fidanzamento sbagliato. Ecco perché il modello Dennis Brown II ha voluto andare sul sicuro, presentandosi alla futura sposa Atara Dallas con ben sei brilli diversi nell'astuccio (quest'ultimo ovviamente in formato extra large a forma di cuore). Per il «mi vuoi sposare» Brown si è messo in ginocchio, come fanno molti uomini che vogliono stupire l’innamorata.

Ogni dettaglio definito

Non contento, per essere assolutamente certo che nulla potesse andare storto durante la proposta, il lungimirante Dennis ha pure assunto un'organizzatrice di eventi, uno stilista, un fotografo (che ha poi condiviso gli scatti su Instagram), un fiorista e una designer di abbigliamento.

dennis brown ii e la fidanzata 5

Forme e dimensioni diverse

Anche se la signorina Atara gli avrebbe probabilmente detto di sì lo stesso, di certo la vista del mega astuccio nelle mani del fidanzato in ginocchio davanti a lei ha eliminato ogni eventuale dubbio in proposito, perché dove lo trovi uno che si presenta con ben sei anelli di forma e dimensione diverse, solo per darti la possibilità di scegliere il tuo preferito?

Non c'è dono più grande

Detto fatto e la futura sposa ha optato per un gigantesco anello con diamante a forma di goccia e se già le lacrime di gioia della donna non erano state sufficienti, a rendere magico il momento ci hanno pensato anche le parole d'amore scritte da Dennis sull'enorme cartellone posto alle spalle di Atara: «Oggi, nel nostro giorno speciale, ho avuto il piacere di farti sorridere tutto il giorno - si legge infatti sul poster - perché non c'è dono più grande che potrei pensare di darti».

dennis brown ii e la fidanzata 3

Anime gemelle

E perché non ci siano dubbi sui suoi sentimenti, il modello ha descritto la futura sposa come solo un uomo innamorato potrebbe fare: «Una donna che ha un cuore così pieno d'amore e devozione per me; che è leale verso tutti coloro che ama e ha una generosità e disponibilità che non hanno eguali; una donna che ha convinto un single accanito come me che un'anima gemella, un'amante, una confidente e una migliore amica potessero essere incartate in quest'anima meravigliosa che è stata realizzata a mano per me».

dennis brown ii e la fidanzata 2

Le ironie in rete

«Ecco perché oggi volevo darti il regalo più grande. Il mio cuore e la mia anima ti appartengono totalmente e incrollabilmente ... accetti e prendi la mia mano nelle tue durante questo viaggio?», ha concluso Dennis nella sua romanticissima proposta. Che, non appena è diventata virale, è stata subito definita da «bella» a «perfetta», fino a «memorabile».

dennis brown ii e la fidanzata 1

Ma c'è anche chi si è lamentato col modello «perché stai alzando troppo l'asticella» (per i comuni mortali, ovvio) e chi ha pure ironizzato sul fatto che il pluri-cofanetto fosse in realtà una scelta calcolata da parte di Dennis «perché comunque sapeva che avrebbe potuto portare indietro gli altri anelli».

dennis brown ii e la fidanzata 6