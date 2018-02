TI SCAPPA LA PIPI'? FALLA SUBITO! - DAL TRATTENERE L’URINA AL MASTICARE GOMMA AMERICANA, DAL PORTARE UNA BORSA PESANTE SU UNA SOLA SPALLA AL FISSARE LO SCHERMO DEL COMPUTER TUTTO IL GIORNO: ECCO TUTTE LE CATTIVE ABITUDINI DA ELIMINARE – QUELLI CHE SI MANGIANO LE UNGHIE RISCHIANO DI…

Simona Marchetti per corriere.it

Non urinare dalle quattro alle sette volte al giorno (ovvero, almeno ogni quattro-sei ore) può indicare una mancanza d'idratazione, senza contare che diverse ricerche hanno confermato che trattenere la pipì troppo a lungo può allungare effettivamente la vescica, dando luogo ad una condizione nota come "sindrome della vescica pigra".«L'urina è paragonabile ad un torrente o ad un fiume - rileva il dottor Fowler - di conseguenza, quando viene bloccata, il flusso ristagna, dando così l'opportunità ai batteri di proliferare nella vescica e magari risalire fino ai reni, mentre lasciarla scorrere minimizza il rischio d'infezione».

Masticare chewing gum in continuazione

C'è chi consuma grandi quantità di chewing gum per avere sempre l'alito fresco o per alleviare la tensione, sul modello delle palline anti-stress, ma questo movimento continuo potrebbe finire con l'aggravare la pressione sulla mandibola. «L'articolazione temporomandibolare, posta alla sommità della mandibola, è sinoviale, ovvero dello stesso tipo di quella delle ginocchia - spiega la dottoressa Jeannette South-Paul, a capo del dipartimento di medicina della famiglia presso la Schools of the Health Sciencesdell'Università di Pittsburgh - e se viene usata troppo, può dare origine ad artrite e dolore». Non bastasse, il National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases ha rilevato che deglutire troppa aria può causare disturbi allo stomaco.

Portare una borsa pesante su una sola spalla

Una borsa capiente aiuta a sentirsi pronti ad ogni evenienza, ma a meno che non sia uno zaino, rischia anche di danneggiare la salute. «Quando si porta una borsa pesante solo su un lato, questo interferisce con l'angolo del collo e può provocare una pressione sui nervi, dando origine ad intorpidimento, formicolio e dolori a braccia e spalle», avverte la dottoressa South-Paul. Ecco perché l'American Chiropractic »ssociation raccomanda di non portare una borsa che pesi più del 10% del proprio peso corporeo, di alternarla su entrambe le spalle e di non usare il telefonino con la stessa mano per non aggravare ulteriormente gli effetti negativi di questa già pessima abitudine. E anche gli uomini non sono immuni da rischi: in questo caso, sotto accusa è la consuetudine di mettere il portafoglio nella tasca posteriore dei pantaloni, che può finire col provocare danni alla schiena.

Stare stravaccati

Mantenere una postura corretta sia in piedi che da seduti è fondamentale, perché permette di alleviare la tensione sui muscoli della schiena, evitando così dolori a collo e spalle, come pure il rischio di ernie. Non solo, uno studio ha anche dimostrato che una cattiva postura può provocare la compressione dell'intestino, dando così origine a problemi digestivi e addominali, come pure diminuire la quantità di aria trattenuta nei polmoni.

Fissare lo schermo del computer tutto il giorno

Secondo l'American Optometric Association, il lavoratore americano medio passa sette ore a fissare il monitor di un computer e questo è tutto fuorché un bene per la vista. «Fissare lo schermo di un computer per lunghi periodi di tempo può provocare problemi visivi che spaziano dall'affaticamento oculare al danno alla retina», conferma il dottor Ansari. Non a caso, un'indagine del National Eye Institute ha evidenziato come la miopia sia aumentata di oltre il 66% negli ultimi trent'anni, proprio a causa del tempo trascorso a fissare i monitor dei computer. Ecco perché sempre il dottor Ansari consiglia di seguire la regola del 20-20-20 (ovvero, ogni 20 minuti fare una pausa di 20 secondi per guardare qualcosa posta a 20 piedi pari a poco più di 6 metri di distanza) in modo da ridurre lo sforzo oculare ed aumentare, al contempo, il battito delle palpebre, così da impedire agli occhi di seccarsi e irritarsi.

Mangiarsi le unghie

Un recente studio canadese ha evidenziato che mangiarsi le unghie può dipendere da noia e frustrazione, due tratti comuni ai perfezionisti. Di certo, però, quest'abitudine è tutto fuorché salutare. «Mangiarsi le unghie può causare danni alle unghie e provocare un'infezione della pelle circostante, nota come paronichia - avverte il dottor Asif Ansari, direttore medico del Montefiore Medical Group - e si corre pure il rischio d'introdurre germi nell'organismo, con conseguenti problemi respiratori». Ma questo vizio nasconde anche una ragione psicologica, che dev'essere affrontata. «Di solito, mangiarsi le unghie è un'abitudine inconscia, spesso aggravata dall'ansia che, pur non essendo pericolosa di per sé, può però influenzare negativamente la qualità della vita», sottolinea il dottor Grant Fowler, membro dello staff medico del Memorial Hermann-Texas Medical Center…

