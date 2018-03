TI VA UN PO' DI PESCE? - UNA COPPIETTA CINESE SI METTE A POMICIARE SUL LUNGOMARE MA POI L’ORMONE VA FUORI CONTROLLO, I DUE INIZIANO A LANCIARE LE MANI IN CACIARA FINO A QUANDO LUI... VIDEO!

Da https://velvetgossip.it

Una giovane coppia cinese, presa dal vortice della passione, ha fatto l’amore in pieno giorno in pubblico non curante delle persone presenti sul lungomare. Un anziano, vista il travolgente e violento trasporto tra i due focosi amanti si è avvicinato inizialmente per accertarsi che la giovane fosse consenziente. Successivamente, dopo essersi tranquillizzato, ha iniziato a guardare la coppia con un certo interesse. A quel punto il ragazzo, resosi conto di essere osservato, si è fermato dicendo alla partner di rivestirsi. I due sono stati ripresi da una telecamera di sorveglia e il video è finito online e nel giro di pochissimo tempo ha fatto il giro del mondo.