Giovanni Caprara per il “Corriere della Sera”

balena nel tamigi 9

L' avvistamento di un beluga, un grande cetaceo bianco, nel Tamigi, non accadeva da tempo. E quando nei giorni scorsi i messaggi su Twitter ne segnalavano la presenza, la curiosità si è scatenata. Nessuna fake news, era tutto vero, come confermato dagli esperti del British Divers Marine Life Rescue.

Il beluga nuotava cercando salvezza, il mare aperto che aveva smarrito. Per fortuna non era lontano dall' estuario del fiume, a Gravesend, nella contea del Kent, Inghilterra del Sud. Un gruppo di soccorritori si è avvicinato per capire se l' animale fosse in buona salute, senza rilevare anomalie particolari. Il beluga durante la stagione estiva vive negli estuari dei fiumi ma a latitudini più elevate, tra Groenlandia, arcipelago norvegese delle Svalbard e Mare di Barents.

balena nel tamigi 7

«È l' avvistamento più meridionale mai registrato nel Regno Unito», ha commentato Lucy Babey, responsabile dell' associazione per la tutela degli animali Orca. «Si è decisamente perduto», hanno spiegato gli specialisti, e tra le ipotesi sollevate per spiegare la causa del sorprendente fenomeno c' è l' alterazione delle condizioni ambientali provocate dal riscaldamento climatico, capace di confondere i suoi sensi.

balena nel tamigi 5

Il beluga, (nome derivato dal russo, vuol dire «bianco») è un animale socievole, giocoso e di rilevanti dimensioni: i maschi superano i 5 metri e il peso può raggiungere i 1.600 chili. Le femmine, che partoriscono ogni tre anni, sono un po' più piccole. Può vivere per cinquant' anni.

Una sua caratteristica è la mancanza della pinna verticale, forse scomparsa per adattarsi all' esistenza sotto i ghiacci (può inabissarsi fino a 600 metri di profondità). Il beluga ama vivere in gruppo e cerca il cibo negli strati alti dei mari nutrendosi di piccoli pesci, polpi e calamari.

balena nel tamigi 6

I suoi nemici sono gli orsi polari e le orche. Il loro numero non è noto ma è ritenuto in diminuzione e per questo è stato inserito dall' Unione internazionale per la conservazione della natura nell' elenco delle specie «prossime alla minaccia».

balena nel tamigi 3 balena nel tamigi 10 balena nel tamigi 4 balena nel tamigi 2 balena nel tamigi 8 balena nel tamigi 1