TODI JOIA, TODI BELEZA – IL COMUNE A MAGGIORANZA DESTRISSIMA VIETA LA PIAZZA ALL'ANPI MA RIESCE NELL'IMPRESA DI RIUNIRE 'FURBIZIO' CORONA E LELE MORA - SARANNO OSPITI D'ONORE DEL CONCORSO DI BELLEZZA "UNA MISS PER TODI" - "POTRANNO PARTECIPARE SOLO ITALIANE O EXTRACOMUNITARIE CON PERMESSO DI SOGGIORNO E DI SESSO FEMMINILE FIN DALLA NASCITA" (NON SI SA MAI)

Estratto dell’articolo di Luca Cardinalini per il “Fatto quotidiano”

Va bene i valori tradizionali, della famiglia, della cristianità. Ma a Todi - sindaco di Forza Italia e maggioranza a destrissima, c' è pure Casa Pound - vanno oltre.

Il 25 aprile l' amministrazione aveva negato piazza e patrocinio alle manifestazioni "tradizionali" dell' Anpi, per festeggiare la Liberazione dal fascismo, manifestazioni, a detta della giunta "di parte". Si alzò un polverone gigantesco, accuse forti di "oltraggio alla Costituzione" e "sfregio alla memoria".

(…)

Poi fu la volta della bibliotecaria Fabiola Bernardini invitata dall' assessore alla Famiglia a redigere un elenco di libri "sospetti" di orientare i bambini all' ottica di genere. Praticamente tutti, comprese alcune favole di Andersen.

Le fu poi fatale l' essere stata vista leggere un libro insieme a un bambino durante una manifestazione delle Famiglie Arcobaleno. Trasferita all' ufficio urbanistica.

(…) In un piccolo centro come Todi, la piazza è il palcoscenico di tutti. Chi ce l' ha, governa e dà una linea. Quindi sabato 28 luglio i tuderti vedranno sfilare modelle in costume, stile quarti di bue davanti a una platea di assatanati sbavanti.

Tecnicamente, è la seconda edizione del concorso "Miss per Todi", ovviamente con il patrocinio del comune. Gratuito e senza premi in denaro, le vincitrici potranno "fregiarsi dei titoli onorifici di bellezza per 12 mesi" (poi imbruttiscono, ndr).

Aperto solo a italiane o extracomunitarie con permesso di soggiorno regolare, tra i requisiti richiesti: "essere di sesso femminile fin dalla nascita" (sa com' è, di questi tempi, ndr) ed essere "di condotta incensurabile". E fin qui, già basterebbe.

Ma c' è dell' altro. Cartelloni giganteschi lungo le strade annunciano le due guest star della serata: Lele Mora (foto a metà viso, con barba bianca) presidente onorario della giuria ("manager degli artisti più famosi d' Italia") e Fabrizio Corona, ritratto in chiaroscuro e seminudo, una quantità di tatuaggi con pistola stilizzata in bella evidenza.

Sarà uno dei giurati, con qualifica esauriente: "Re dei paparazzi". (…)

E poi ancora attori, visagisti, prestigiatori, per una serata che si annuncia notevole. "Sold out", è scritto nella pagina facebook dell' evento. Tra i giurati, c' è perfino tal Cristian Galella, con un sottopancia da urlo: "Personaggio televisivo". E così siamo tutti. Venghino, siore e siori.

