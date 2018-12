LA NOTTE DEI GUFI - PASSO DAVANTI A VIA XX SETTEMBRE E VEDO LE FINESTRE ANCORA ILLUMINATE DI TRIA. ANCHE SE NESSUNO SA DI CHE PASTA POPULISTA ALLA FINE SIA FATTA, LA MANOVRA VERRÀ PRESENTATA DOMANI IN UNA CAMERA APPARECCHIATA A CIGNI NERI PER FORZARE LA FIDUCIA. IMPASTO LEGGERO CON RIFORME A SCAGLIE E DIGERIBILI. POVERA MANOVRA, VITTIMA DEL BULLISMO DI MOSCOVICI, ALLA FINE NON APPARE MAI. C’È E NON C’È. FORSE NON ESISTE