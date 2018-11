UNICREDIT, DUE CREDIT - IL PIANO B DI MUSTIER, DIVIDERE LA BANCA TRA ASSET ITALIANI E STRANIERI: IL NOSTRO DISGRAZIATO PAESE È UNA ZAVORRA SUI CONTI E SUL TITOLO, E L'OPERAZIONE SAREBBE INIZIALMENTE NETRALE PER GLI AZIONISTI, CHE ORMAI SONO ALL'80% ISTITUZIONALI E PER GRAN PARTE ESTERI, CHE DUNQUE NON VOGLIONO ESSERE LEGATI MANI E PIEDI AI DESTINI ITALIANI