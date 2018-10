UNA TRAGEDIA TUTTA MIA – LA COMPLICATA VITA DI MIA FARROW: HA TIRATO SU 14 FIGLI, MA TRE SONO DECEDUTI IN CIRCOSTANZE TRAGICHE E DUE SONO STATI ALLONTANATI DA LEI STESSA – IL SUICIDIO DI THADDEUS, IL SOSPETTO DI OVERDOSE SULLA MORTE DELLA PICCOLA TAM E IL DESTINO DI LARK, DECEDUTA DOPO AVER CONTRATTO L’AIDS – LE CAUSE SECONDO SOON-YI PREVIN, COMPAGNA DI ALLEN: ‘CI TRATTAVA COME DOMESTICHE’

Da "www.huffingtonpost.it"

Il nome di Mia Farrow è tornato sui giornali dopo che la figlia adottiva Soon-Yi Previn, nonché moglie del suo ex Woody Allen, ha rilasciato un'intervista definendola una cattiva madre. Ma che rapporto aveva davvero l'attrice con i suoi figli?

Il Daily Mail ha tentato di ricostruire il passato drammatico vissuto dalla Farrow in tema di maternità: basti pensare che tre dei figli adottivi sono morti in circostanze tragiche, mentre altri due sono stati allontanati dalla madre.

Mia Farrow ha tirato su 14 figli nella sua vita: quattro biologici e dieci adottati. Nel 1970 ha avuto due gemelli, Matthew e Sascha, dal secondo marito, André Previn, e un altro figlio, Fletcher, nato nel 1974.

Con Previn l'attrice ha poi adottato due bambini di origini vietnamite Lark e Summer (nati il 6 ottobre 1974) e la piccola coreana Soon-Yi, affetta da problemi di apprendimento e linguaggio in seguito ad un'infanzia traumatica, di cui non si conosceva l'età esatta.

Dopo il divorzio intrattenne una lunga relazione, dal 1980 al 1992, con l'attore e regista Woody Allen, con il quale ebbe, nel 1987, il quarto figlio biologico, Ronan Farrow. La Farrow adottò poi altri due figli, Moses e Dylan.

Ma non è finita qui: tra il 1992 e il 1995, Mia Farrow adottò altri sei bambini: Tam Farrow (una bambina vietnamita cieca nata nel 1979), Quincy Farrow (nata nel 1994), Frankie-Minh (nato nel 1991), Isaiah Justus (nato nel 1992), Thaddeus Wilk Farrow (nato nel 1988) e Gabriel Wilk Farrow, adottato nel 1995 e successivamente chiamato Elliott Wilk.

La vita circondata da tutti questi figli non è sempre filata liscia per la Farrow: Tam Farrow, la bambina vietnamita cieca, è morta nel 2000 per insufficienza cardiaca. Il fratellastro Moses sostiene però una versione diversa: è convinto che Tam sia deceduta in seguito all'assunzione di un'alta dose di pillole.

Moses ha affermato anche di non essere l'unico a conoscere questa verità: anche il fratello Thaddeus sapeva di Tam e dell'overdose. Peccato che non abbia mai potuto testimoniarlo: anche il penultimo adottato è morto, suicida nel 2016.

La Farrow ha poi subito un altro lutto: quello di Lark Farrow, morta di complicazioni in seguito all'AIDS nel 2008, dopo aver avuto due bambini. E ha dovuto fare i conti con ben due allontanamenti, quello di Moses e Soon-Yi. Gli altri cinque figli adottati e i quattro biologici sono però rimasti vicini alla madre.

Lark era la sorella più cara a Soon-Yi Previn: secondo quanto riportato dal New York magazine, insieme le due erano trattate dalla madre come domestiche. "Facevamo la spesa insieme per tutta la famiglia, fin da piccole - ha ricordato Soon-Yi -. Lark e io scrivevamo la lista di tutto ciò che mancava in casa, compravamo le cose e le mettevamo a posto. Lei cucinava, insieme pulivamo i bagni, lavavamo i piatti e spolveravamo".

"Era finita in una spirale di autodistruzione - ricorda -. È morta sola, povera. Per tutti noi, la vita sotto lo stesso tetto di nostra madre è stata impossibile, a meno che non facevi esattamente quello che ti veniva chiesto".

