TRAPANATA A CIELO APERTO! - UNA COPPIA SFIDA OGNI PUDORE E SI INCASTRA IN UNA ACROBATICA PECORINA ACCANTO A UNA STRADA MOLTO TRAFFICATA - I DUE SE NE FREGANO DEI PASSANTI E DELL’INDIGNAZIONE GENERALE - VIDEO!

Da http://velvetgossip.it

SESSO IN STRADA

Sono immagini forti e scioccanti quelle che stanno circolando recentemente in rete e riguardano l’ennesimo comportamento vergognoso di una coppia. I due, come potete vedere nel video ad inizio pagina, hanno fatto sesso in pieno giorno, davanti a tutti, nel bel mezzo di una strada molto trafficata. La coppia non si è minimamente preoccupata di poter essere vista dalle altre persone che camminavano tranquillamente lungo la via. A sorprendere è anche l’atteggiamento dei passanti, in quanto nessuno si è intromesso cercando di far smettere i due amanti focosi. Un viandante ha ripreso l’intera scena per denunciare l’episodio, diffondendo il filmato in rete.