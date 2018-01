I TRASFORMISTI - RECITARE PUÒ SEMBRARE UNA COSA SEMPLICE MA PUÒ RICHIEDERE ENORMI SFORZI. NON SOLO BISOGNA IMPARARE A MEMORIA INTERI COPIONI E ATTENDERE LUNGHE ORE SUL SET, A VOLTE SONO ANCHE RICHIESTI DEI CAMBIAMENTI FISICI RADICALI CHE COMPORTANO NON POCHI SACRIFICI: GLI ATTORI DI QUESTA GALLERY LO SANNO BENE

DAGONEWS

La recitazione può richiedere enormi sforzi agli attori, non solo per i tempi di attesa e le lunghe parti di copione da imparare a memoria, ma anche per quello che riguarda il loro aspetto fisico. Ci vuole perciò un’enorme quantità di talento e dedizione per riuscire in questo mestiere e gli attori che compaiono in questa gallery lo sanno bene.

daniel radcliffe in jungle anne hathaway in les miserables ben kingsley in jungle zac efron in baywatch chris hemsworth per le origini di moby dick chris hemsworth, thor charlize theron per monster colin farrell in the lobster will smith in ali chris pratt guardiani della galassia christian bale in american hustle edward norton in american history x emma stone la battaglie dei sessi demi moore per il soldato jane ewan mcgregor in fargo emile hirsch in into the wild george clooney in syriana hillary swank in million dollar baby jake gyllenhaal in lo sciacallo jake gyllenhaal southpaw l ultima sfida jared leto per chapter 27 jared leto per dallas buyers club jk simmons per justice league jonah hill maniac kit harington pompei matt damon in il coraggio della verita matt damon in the informant matthew fox in la memoria dell assassino matthew mcconaughey in gold matthew mcconaughey per dalla buyers club michael fassbender in hunger natlie portman per il cigno nero renee zellweger in bridget jones robert de niro toro scatenato rooney mara in uomini che amano le donne ryan gosling in amabili resti ryan reynolds in blade trinity taylor lautner in twilight saga tom hanks in castaway tom hardy per bronson vincent donofrio in full metal jacket

christian bale luomo senza sonno 50 cent in all things fall apart