A TRE MESI DALLO SCANDALO WEINSTEIN, LE DENUNCE STANNO A ZERO! - TRA LE OLTRE 50 ATTRICI CHE AVEVANO ACCUSATO C’ERA ANCHE PAZ DE LA HUERTA CHE HA PARLATO APERTAMENTE DI STUPRO MA ALLORA PERCHE’ NON SI E’ ARRIVATI A PROCESSO E NEANCHE ALL’ARRESTO DEL PRODUTTORE? IL CAPO ISPETTORE DELLA POLIZIA DI NEW YORK SOSTIENE CHE...

Estratto dell’articolo di Andrea Valdambrini per “il Fatto Quotidiano”

WEINSTEIN

[…] La battaglia contro gli abusi e le discriminazioni sembra ora farsi più concreta […] sono stati già raccolti 13 dei 15 milioni di dollari in donazioni, ovvero l' obiettivo stimato. Poi perché questi soldi andranno a costituire un fondo per il sostegno legale a donne, ma anche uomini, vittime di molestie sul luogo di lavoro.

ASHLEY JUDD HARVEY WEINSTEIN VINCE VAUGHN

[…] Rimane però da chiedersi se le denunce sui presunti molestatori abbiano avuto un risvolto giudiziario. A circa 3 mesi dalla pubblicazione delle rivelazioni giornalistiche, la risposta è negativa. […]

Tra le oltre 50 attrici che avevano accusato Weinstein di comportamenti impropri - nelle settimane successive se ne sarebbero aggiunte altre, tra cui Salma Hayek -, risaltava una denuncia gravissima, per stupro, da parte di Paz de la Huerta. Negli stessi giorni il magazine People aggiungeva che le polizia di Los Angeles, e di Londra, stavano raccogliendo elementi per procedere all' arresto, dopo l' accusa di molestie, per giunta documentate da una registrazione ambientale, della modella Ambra Battilana in California e la testimonianza di 7 donne nella capitale britannica.

JULIETTE BINOCHE WEINSTEIN

Perché allora non si è arrivati non al processo, ma neppure all' arresto per Weistein, Spacey, Dustin Hoffman e tutti gli altri che sono stati investiti da accuse più o meno pesanti? Un indizio potrebbe venire dalle dichiarazioni del capo ispettore della polizia di New York Robert K. Boyce, quando a proposito del caso de la Huerta osservava: "Se (Weinstein) fosse stato qui e il caso recente, lo avremmo arrestato di sicuro. Ma abbiamo a che fare con un episodio che, per quanto dettagliato alla perfezione dall' accusatrice, risale a 7 anni fa". Non sarà stato questo l' unico ostacolo, ma la cautela dell' ispettore fa riflettere.

weinstein e kelly brook la huerta per westwood