IL TRUCCO C’È E SI VEDE! – AVETE UN IPHONE E AVETE SBAGLIATO UNA PAROLA DENTRO UN TESTO? DI NORMA BISOGNA SCORRERE FINO ALLA LETTERA CON LA LENTE DI INGRANDIMENTO CHE NE FACILITA L’INDIVIDUAZIONE – IN REALTÀ ESISTE UN METODO ANCORA PIÙ SEMPLICE: IL TRUCCO È NELLA BARRA SPAZIATRICE… (VIDEO)

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Il “trucco” per iPhone segnalato dalla blogger Krissy Brierre-Davis su Twitter diventa virale. Per correggere una parola sbagliata di solito si scorre fino alla lettera da cambiare. Le lente facilita la selezione ma l’operazione crea comunque problemi ma c’è un modo più semplice e pratico, che ora è diventato virale sui social.
 
Basta tenere premuta la barra spaziatrice e la tastiera si trasforma in trackpad. In questo modo spostare il cursore e posizionarsi sulla parola errata è più semplice

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