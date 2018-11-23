hard reset fare una foto senza toccare l'iphone iphone x velocizzare ricerche steve jobs presenta il primo iphone 14
IL TRUCCO C’È E SI VEDE! – AVETE UN IPHONE E AVETE SBAGLIATO UNA PAROLA DENTRO UN TESTO? DI NORMA BISOGNA SCORRERE FINO ALLA LETTERA CON LA LENTE DI INGRANDIMENTO CHE NE FACILITA L’INDIVIDUAZIONE – IN REALTÀ ESISTE UN METODO ANCORA PIÙ SEMPLICE: IL TRUCCO È NELLA BARRA SPAZIATRICE… (VIDEO)-
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SE QUESTI SONO I RIBELLI – I “DISSIDENTI” DEL M5S FANNO MARCIA INDIETRO E RITIRANO GLI TUTTI GLI EMENDAMENTI AL DECRETO SICUREZZA. PSICODRAMMA ALL’INTERNO DELLA FRONDA, LA DEPUTATA YANA CHIARA EHM NON REGGE LE BATTUTINE DEI COLLEGHI E SCOPPIA A PIANGERE – SALVINI GODE: “C’È STATO UN INCIDENTE DI PERCORSO, MA LA MAGGIORANZA È COMPATTA. LUNEDÌ CI SARÀ IL VOTO DI FIDUCIA”
I CINESI SI COMPRANO PURE MICHELANGELO – LA “YULONG”, AZIENDA SPECIALIZZATA IN SMALTIMENTO DI MATTONI, HA COMPERATO UNA CROCIFISSIONE ATTRIBUITA ALL’ARTISTA ITALIANO PER 75 MILIONI DI DOLLARI. L’ACQUISTO FINANZIATO CON 7,5 MILIONI DI AZIONI AD HOC – I SOSPETTI SUL VERO AUTORE DELL’OPERA E L’AMORE DEI CINESI PER LA “FINANZA ARTISTICA”
CAFONALINO - LORENA BIANCHETTI PRESENTA A ROMA IL SUO LIBRO, “UNA GUERRIERA DISARMATA”, CON AZZURRA DELLA PENNA DI “CHI” - DA CARMEN RUSSO A SILVIA SALEMI, DAL MAESTRO MAZZA A ANGELO TEODOLI E ANDREA FABIANO, ECCO CHI C’ERA - GALLERY
LEGGI E GODI (INSOMMA…) CON CRISTIANA LAURO - MICHELIN PRESENTA LA GUIDA ITALIANA 2019 SENZA GROSSE NOVITÀ: CI CONFERMIAMO SECONDA POTENZA GASTRONOMICA DEL MONDO, MA È UNA GUIDA UN PO' IMMOBILE CHE NON VUOLE ESPORSI. E TRA I RISTORANTI CON UNA STELLA, SI NOTANO DISTANZE SIDERALI - ULIASSI A SENIGALLIA NUOVO ARRIVATO TRA I TRE STELLE. COSÌ ARRIVIAMO A 10, QUANTO LA SOLA PARIGI… - CRACCO, CANNAVACCIUOLO, ARMANI: CHI SALE E CHI SCENDE