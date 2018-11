I CINESI SI COMPRANO PURE MICHELANGELO – LA “YULONG”, AZIENDA SPECIALIZZATA IN SMALTIMENTO DI MATTONI, HA COMPERATO UNA CROCIFISSIONE ATTRIBUITA ALL’ARTISTA ITALIANO PER 75 MILIONI DI DOLLARI. L’ACQUISTO FINANZIATO CON 7,5 MILIONI DI AZIONI AD HOC – I SOSPETTI SUL VERO AUTORE DELL’OPERA E L’AMORE DEI CINESI PER LA “FINANZA ARTISTICA”