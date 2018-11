TRUFFATORI CACIO & PEPE - L’INCREDIBILE STORIA DI MARCO MARRONE, DETTO “CONGO”, CHE SI SPACCIÒ ANCHE PER IL CARDINAL SODANO: A PROCESSO PER TRUFFA E SOSTITUZIONE DI PERSONA – L’UOMO AVREBBE FATTO PRESSIONI SULL'AMBASCIATA CONGOLESE A ROMA AL FINE DI FAR REVOCARE L'INCARICO DI CONSULENZA AL FRATELLO DI RAFFAELE MARRA, CATELLO (ESTRANEO AI FATTI)

Una carrellata di nomi altisonanti usati per aprire porte e portoni. Coinvolgevano le alte sfere di politica e Vaticano le conoscenze che Marco Marrone, detto «Congo», avrebbe millantato al telefono finendo a processo con le imputazioni di truffa, usurpazione di funzione pubblica e sostituzione di persona. Nelle indagini coordinate dal procuratore Francesco Dall' Olio erano finiti, senza essere implicati nelle indagini, il cardinale Angelo Sodano, Marcello Dell' Utri e il vescovo Marcello Semeraro.

L' imputato, al quale vengono contestati 9 episodi delittuosi, avrebbe usato i nomi, o le presunte vicinanze, per ottenere appuntamenti e incontri. E non solo. Secondo quanto contestato dalla procura sul finire dell' agosto 2011 Marrone avrebbe fatto pressioni sull' ambasciata congolese a Roma, con il concorso di un co-imputato con l' accusa di usurpazione di funzione pubblica, al fine di far revocare l' incarico di consulenza al fratello di Raffaele Marra, Catello (estraneo ai fatti). «Hai telefonato?» avrebbe detto Marrone al presunto complice, chiedendogli di cercare la segretaria dell' ambasciatore raccomandando «te qualifichi come la Questura di Roma - scrive l' accusa - Digos in merito ai rapporti con un certo signor Marra Catello».

La segretaria dell' ambasciata dopo quella chiamata avrebbe chiamato terrorizzata Marrone. Questi avrebbe fatto «credere che il ministero per gli Affari Esteri e la Polizia - si legge nell' accusa - stavano svolgendo accertamenti in ordine al rapporto di consulenza affidato dall' Ambasciata in Italia della Repubblica Democratica del Congo». Così Marrone avrebbe fatto in modo da far inviare una mail al fratello dell' ex braccio destro del sindaco Virginia Raggi «con cui comunicava la revoca di ogni incarico conferito» dall' ambasciata congolese.

Fra le accuse di sostituzione di persona per le quali Marrone è finito a processo viene contestato un episodio del marzo 2012 in cui «si spacciava - scrive il pm - peril Cardinale Sodano», dicendo alla segretaria di un centro medico fiorentino: «Sia lodato Gesù Cristo, grazie per l' intercessione...benedico di cuore tutti voi operatori e buona Pa.

