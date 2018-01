TRUMP TIRA FUORI LE PALE! – COL SUO ARRIVO STILE “APOCALYPSE NOW” A DAVOS IL PRESIDENTE AMERICANO HA VOLUTO DARE UNA DIMOSTRAZIONE DI POTERE, ATTERRANDO CON UN CONVOGLIO DI SETTE ELICOTTERI - L'EFFETTO SCENOGRAFICO SARÀ FORSE SERVITO A COMPENSARE L'ASSENZA DELLA FIRST LADY MELANIA?

DAGONEWS

trump a davos

“Air Force Don” mostra i muscoli e atterra a Davos con un convoglio di ben sette elicotteri. Il Presidente americano è stato accolto da una folla plaudente al suo arrivo al Forum Economico.

L’imponente flotta tuttavia forse è servita a bilanciare l’assenza di sua moglie Melania, che non è stata vista in compagnia del Presidente da quando questo mese sono uscite le accuse che avrebbe avuto una relazione in passato con una pornostar.

Al Forum ha detto di essere venuto a portare un messaggio di “pace e prosperità” verso gli altri leader mondiali, celebrità e AD presenti.

l arrivo di trump a davos 5 l arrivo di trump a davos 6 l arrivo di trump a davos 7 l arrivo di trump a davos 8 trump a davos 3 trump a davos 4 trump a davos 2 l arrivo di trump a davos l arrivo di trump a davos 2