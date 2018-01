TRUMP TRIVELLONE? - DOPO LA PRESUNTA RELAZIONE CON LA PORNODIVA STORMY DANIELS, “THE DONALD” AVREBBE PUNZONATO ANCHE L’AMBASCIATRICE USA ALL’ONU, NIKKI HALEY - LO RIVELA MICHAEL WOLFF NEL CORSO DI UN’INTERVISTA PER PROMUOVERE IL SUO LIBRO “FIRE AND FURY”

Giuseppe Sarcina per il “Corriere della sera”

Michael Wolff l'ha buttata lì, nel corso di un' intervista televisiva a «Real Time» con Bill Maher per promuovere il suo bestseller, «Fire and Fury», il racconto di un anno alla Casa Bianca. «Donald Trump ha una relazione con una donna importante. È una storia vera al 100%. Ne ho accennato nel libro, ma non avevo le prove definitive per rivelare il suo nome». Il fossato che separa l'illazione da una notizia verificata è stato rapidamente colmato dalla rete. La «donna importante» in questione sarebbe Nikki Haley, l'ambasciatrice americana all'Onu.

Il teorema si poggia sulla frase contenuta nella paginetta e mezza (305-306) dedicata ad Haley. Eccola: «Il presidente aveva continuato a trascorrere un notevole periodo di tempo con Haley sull'Air Force One, in privato». L'aggettivo chiave, naturalmente, è «private». Da intendere come momento di riservatezza: incontri tra «Donald» e «Nikki» che sul web sono rapidamente diventati appuntamenti amorosi ad alta quota.

Tanto che l'ambasciatrice all' Onu, 46 anni, sposata con due figli, si è sentita costretta a intervenire: «È una voce disgustosa, non è assolutamente vera. Sono stata sull' Air Force One una sola volta e c'erano molte altre persone nella stanza con me». Wolff, 64 anni, non ha aggiunto altro. Ma la replica di Haley merita di essere letta fino in fondo: «Quando sei una donna in una posizione di potere e sostieni in modo deciso le tue posizioni e dici sempre quello che pensi, c'è sempre una piccola percentuale di persone che se ne risente e ti lancia delle frecce per ridimensionarti».

C'è un punto, però, che non è ancora entrato in questa discussione. Nel libro, la figura di Haley compare solo nell'«Epilogo», in un passaggio che descrive le manovre degli «opportunisti». L'ambasciatrice è una di loro perché, secondo il giudizio diffuso alla Casa Bianca: «è ambiziosa come Lucifero».

Wolff ricorda come l'ex governatrice si sia avvicinata a Ivanka, la figlia prediletta del presidente. E poco altro. Ma per il resto possiamo guardare in archivio. Nikki Randhawa, figlia di immigrati indiani Sikh, diploma da ragioniera, inizia a far politica fin da ragazza. Nel 1996 sposa Michael Haley e nel 2010 diventa la prima donna governatrice del South Carolina. Si avvicina al Tea party, il movimento antitasse; è decisamente contraria all'aborto ed è fautrice della linea dura sull'immigrazione illegale.

Sale alla ribalta nazionale il 9 luglio del 2015 quando vieta l'esposizione pubblica della bandiera confederata, simbolo adottato dai suprematisti bianchi. Per gli standard del suo Stato è un atto di coraggio non solo politico. Il 12 gennaio 2016 viene scelta dal Partito repubblicano per tenere il contro discorso sullo Stato dell' Unione, in risposta a quello ufficiale di Barack Obama.

Nelle primarie repubblicane appoggia prima Marco Rubio e poi Ted Cruz. Ecco che cosa diceva di Donald Trump: «Chi non sconfessa il Ku Klux Klan non può essere il nostro candidato». Sono anche queste le parole «forti» rivendicate da Nikki nella dichiarazione di ieri? L' unica cosa certa è che le ha dimenticate rapidamente. Il 23 novembre 2016 il presidente eletto la indica come ambasciatrice all' Onu. Haley accetta con entusiasmo.

