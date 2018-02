UN TURISTA ITALIANO DI 71 ANNI È MORTO DURANTE UN’ENERGICA SESSIONE DI SESSO ORALE CON UN "RENT BOY" A PATTAYA, IN THAILANDIA, DOPO AVER SUBITO UN FORTE ATTACCO DI CUORE DOVUTO A “SOVRAFFATICAMENTO”

DAGONEWS

prostituzione in thailandia

Il pensionato italiano Alberto Pivetti, si trovava a Pattaya, in Thailandia sabato scorso quando aveva preso in affitto un giovane ragazzo di 22 anni, Pornthep Chai, per portarlo nella sua stanza d’albergo, come riportato dal 'Daily Star'.

I due hanno iniziato a praticarsi a vicenda del sesso orale ma all’apice del rapporto, intorno all’1:30 del mattino, il 71enne ha accusato un forte malore.

Pattaya viene spesso considerata come la capitale mondiale del sesso, ed è nota a per la quantità di lavoratori del sesso che vi si trovano.

la camera in cui si trovava pivetti

La polizia e i paramedici non sono riusciti a rianimarlo dopo che Pornthep aveva chiamato i soccorsi, sostenendo che la sua morte fosse dovuta a “sovraffaticamento.”

Il ragazzo prostituito ha riferito che quella notte l’italiano l’aveva chiamato per andarci insieme a letto: “Mentre facevamo sesso orale ha iniziato a usare le mani per aiutarsi e improvvisamente è collassato sul letto morto e ho chiamato subito un’ambulanza.”

La prostituzione in Thailandia è illegale ma si stima che il giro d’affari dell’industria del sesso si aggiri intorno ai 7 miliardi di euro all’anno.

Il corpo di Alberto Pivetti adesso sarà esaminato da un’autopsia ma i medici dicono di sospettate che “si tratti di un infarto perché l’attività era troppo energica per l’uomo.”

la camera d albergo in cui si trovava pivetti donna thai prostitute a pattaya 3 prostitute a pattaya 6 prostitute a pattaya 7 prostitute a pattaya 4 prostitute a pattaya 5 prostitute a pattaya 8 polizia a pattaya prostitute thailandesi prostitute a pattaya 9 prostituzione a pattaya polizia a pattaya 2 prostitute a pattaya 12 prostitute a pattaya 2 prostitute a pattaya 13 prostituta in questura prostitute a pattaya 11 prostitute a pattaya 10 prostitute a opattaya il quicky bar di pattaya in thailandia spettacoli notturni a pattaya strade di pattaya tramonto a pattaya pattaya prostituzione a pattaya 2