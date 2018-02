TUTTI RAPINATI - PRIMA IL FIGLIO DI DE BENEDETTI, ORA LA NIPOTE DI BERLUSCONI! SVALIGIATA LA CASA DI NICOLE, QUARTA FIGLIA DI PAOLO, CON I LADRI CHE SI SONO PORTATI VIA UNA CASSAFORTE PIENI DI GIOIELLI REGALATI NEGLI ANNI DA SILVIO ALLA EX COGNATA E ALLA NIPOTE. SI PARLA UN VALORE DI MILIONI DI EURO. UN FURTO SU COMMISSIONE ESEGUITO CON PRECISIONE: ECCO COME HANNO FATTO

E' stata svaligiata la casa milanese della figlia di Paolo Berlusconi. Il furto è avvenuto nei giorni scorsi, i ladri hanno portato via gioielli contenuti in una cassaforte. Secondo quanto si è appreso, molti dei preziosi sarebbero stati regalati negli anni da Silvio Berlusconi alla ex cognata (ex seconda moglie del fratello Paolo) e alla nipote. Il valore della refurtiva è ancora da quantificare esattamente, ma si parla di milioni di euro.

Il bottino

I ladri sapevano bene come agire. Hanno aspettato che le due governanti uscissero per portare a spasso il cane. Nel giro di 20 minuti si sono arrampicati al secondo piano del palazzo in via Pagano e sono entrati indisturbati dalla finestra della camera da letto della padrona di casa, dove c’era la cassaforte che conteneva anche pezzi unici. Quasi tutti donati da Silvio Berlusconi. A dare l’allarme una vicina di casa che ha notato due persone che si arrampicavano nella grondaia. nonostante il tempestivo intervento delle forze dell’ordine i ladri sono riusciti a scassinare la cassaforte, prendere il prezioso contenuto e fuggire a bordo di un’auto.

Furto su commissione

Le telecamere del sevizio di sorveglianza hanno filmato tutto. Nelle immagini si vedono due persone ma potrebbero esserci altri complici. L’ipotesi più accreditata è che si tratti di un furto su commissione e magari gli autori del furto non erano neppure a conoscenza dell’identità della padrona di casa. Nicole è la quarta figlia di Paolo, il fratello minore di Silvio; l’ha avuta dalla seconda moglie, Antonia Rosa "Antonella" Costanzo. La giovane ha una immensa passione per i cavalli, fin da quando era bambina: ama l’equitazione, ma soprattutto si occupa del recupero degli animali maltrattati, grazie all’associazione “Italia Horse Protection”, da lei fondata.

