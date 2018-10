TUTTO IL SESSO È NOIA – BISOGNA TENERE ALTO IL FUOCO DELLA PASSIONE SE NON SI VUOLE VIVERE INFELICI NELLA ROUTINE – ECCO UNA SERIE DI CONSIGLI PER AGGIUNGERE UN PO’ DI PEPE ALLE RELAZIONI DI LUNGA DURATA: LE SORPRESE E LE GITA FUORI PORTA AUMENTANO L’EROS. LA PAROLA D’ORDINE È CONDIVIDERE…

Tenere alto il fuoco della passione, soprattutto nelle relazioni di lunga durata, può sembrare ovvio, ma spesso non lo è. Per sopravvivere felicemente alla routine e tenersi alla larga dalla noia ecco qualche suggerimento per lasciarci alle spalle i soliti grigi e colorare il quotidiano a tinte rosa acceso!

Viva le sorprese: aggiungiamo un po' di pepe alla nostra relazione. Buttiamo via la routine e lanciamo un'idea che esca dai soliti schemi. Suggerimenti? Una gita fuori porta, un picnic a sorpresa, un concerto o un weekend tutto per noi.

Se l'anniversario si avvicina, prenotiamo una fuga romantica, ma avvolta dal mistero: nessun dettaglio su meta, attività o altro, ma solo qualche indicazione per preparare il trolley: le sorprese sono sempre gradite e un paio di giorni al di fuori dell'ordinario ci regaleranno entusiasmo e felicità.

Non solo femmina: chi l'ha detto che gli uomini non sono curiosi? La curiosità e la capacità di metterci alla prova ci rendono vivi e vitali. Proviamo a fare un'attività insieme, magari qualcosa che non abbiamo mai provato prima: una nuova esperienza da condividere unisce, diverte e ha il sapore elettrizzante dell'inesplorato.

Una domenica all'insegna del trekking, un orto da affittare e lavorare insieme, un corso di ballo: le idee possono essere tante, lasciamo che a scegliere sia lui, il meglio tanto arriverà dopo.

Parola d'ordine: relax! Ovunque ormai è possibile trovare un centro termale o una piccola spa: organizziamo un pomeriggio all'insegna delle coccole, da passare pelle contro pelle stretti nell'acqua.

Ritrovare il contatto fisico aumenta il senso di vicinanza e accende la passione. Una volta assaporati i piaceri delle terme, la conclusione della giornata tra le lenzuola sarà un finale al top.

Il riso fa buon sangue: solo quando accettiamo di lasciarci andare abbandonando il controllo, quando ci allontaniamo dalle incombenze della vita domestica possiamo sentirci liberi di si apre la possibilità di giocare, perdere tempo insieme, sorridere e divertirsi.

La spensieratezza di quando ci siamo conosciuti non ha smesso di esistere, semplicemente va ripescata e rivissuta. Non diamoci per scontati, al contrario: trasformiamo ogni giorno in un'avventura da progettare insieme mano nella mano.

Sharing forever: incomprensioni e noia spesso prendono il sopravvento sull'empatia iniziale quando smettiamo di condividere le nostre emozioni e i nostri pensieri. Un periodo difficile non deve essere affrontato da silenzio e isolamento, perché può rendere tutto ancora più difficile.

Non dimentichiamoci mai di chiedere "Come stai?": ignorare le nostre difficoltà, speranze, sensazioni è un guaio serio e un peccato che può portare a fondo la nostra relazione. Impariamo invece a raccontarci senza timore paure, dubbi, frustrazioni e a superare insieme i momenti bui: nella vita quelli non mancano mai.

