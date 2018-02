IL TYCOON, LA MOGLIE E L'AMANTE – IL MÉNAGE À TROIS DELLA MOGLIE DI UN MILIONARIO COSTRETTA A CONDIVIDERE IL TETTO DI CASA CON LE TETTE DELLA NUOVA AMANTE - JULIA, UNA MODELLA POLACCA DI 27 ANNI, VIVE AL QUARTO PIANO INSIEME AL MARITO MENTRE LA MOGLIE STA AL PIANO DI SOTTO CON I FIGLI - SI SA, PER SOPPORTARE LA CROCE DEL MATRIMONIO BISOGNA ESSERE ALMENO IN TRE...

Un marito affascinante e una posizione di spicco nella società londinese: Heather Bird ha vissuto una vita che molti le avrebbero invidiatop.

Dopo essere stati a lungo fidanzati, si è sposata e ha fatto due figli con l’imprenditore milionario Robert Tchenguiz e il suo mondo ha sempre orbitato intorno alle prime cinematografiche, i jet privati e le lunghe estati nel sud della Francia a bordo dello yacht del marito.

Heather organizzava spesso alcune tra le feste più clamorose di Londra, nella loro casa in città da 20 milioni di sterline con vista sulla Royal Albert Hall.

Durante una di queste, a tema Luigi XIV, trasformò la loro intera abitazione di quattro piani in una Versailles in miniatura, completa di camerieri in livrea, un' orchestra di nove elementi e alcuni acrobati del Cirque du Soleil.

Oggi, ad ogni modo, quella lussuosa casa rappresenta poco più che una gabbia dorata per Heather.

Lei e suo marito si sono lasciati dieci anni fa ma Heather si trova a vivere ancora oggi in una posizione, se non del tutto inusuale, piuttosto scomoda: quella di condividere lo stesso tetto con la fidanzata, molto più giovane, del marito.

Julia, una modella polacca di 27 anni, vive infatti al quarto piano insieme all’ex marito Robert mentre Heather sta al piano di sotto con i figli.

“Mi spezza il cuore dover condividere la mia famiglia con la sua fidanzata, che oltretutto è dannatamente sexy – quel tipo di modella che passa le giornate intere su Instagram.”

Parlando apertamente di questo ménage à trois, Heather sottolinea un punto che rende piuttosto bene la situazione in cui si trova: “Mi devo arrangiare con un vestito di ‘Sainsbury’s’ mentre Julia porta sempre vestiti di Chanel.

Heather e Robert si erano sposati nel 2005, ma dopo tre anni Heather non sopportava più lo stile di via ‘festaiolo’ del marito.

“Robert ha avuto un sacco di fidanzate, e ho dovuto accettare molti compromessi per restargli accanto. Alla fine però ho capito che eravamo due persone diverse e non desideravo che i miei figli crescessero in questo mondo materiale, non che lui sia un uomo cattivo.”

Dopo essersi lasciati, per il bene dei figli decisero di non firmare un divorzio restando dunque formalmente sposati. Dopo essere andata a vivere con la madre di lui per un periodo – con l’accordo che lui potesse vedere i figli tutti i giorni e fare le vacanze insieme – qualche mese fa Robert le chiese di tornare nella loro casa di famiglia.

“Non ero felice all’idea di tornare nella casa in cui siamo stati marito e moglie insieme alla sua fidanzata. Nonostante la mia attività personale non ho molti soldi e sono ancora dipendente da lui economicamente, perciò ho dovuto accettare.”

Pur mantenendo sempre toni civili, quando incontra Julia per le scale di casa o in ascensore, Heather dice di provare ancora qualcosa per Robert e di addormentarsi tutte le notti piangendo.

“Siamo appena tornati da Courchevel, dove portavamo i bambini a sciare, è venuta anche lei e ho l'ho dovuto accettare.”

Adesso, in attesa che arrivino finalmente le carte del divorzio, Heather scherza: “Finché non si risolve questo casino dovrò continuare a imbattermi nella sua bellissima fidanzata. Avrò perso il mio prestigio sociale ma almeno conservo ancora un po' del mio senso dell'umorismo.”

