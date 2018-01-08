donne tatuate birmania 2 donne tatuate birmania 3 sculture chin birmania donne birmania 3 donne tatuate birmania 5 donne birmania donne tatuate birmania 4
LE ULTIME DONNE TATUATE DELLA BIRMANIA - UN FOTOGRAFO SI È AVVENTURATO IN UNA REMOTA REGIONE MONTAGNOSA DEL MYANAMAR PER FOTOGRAFARE LE ULTIME DONNE DELLA POPOLAZIONE CHIN (A MAGGIORANZA CRISTIANA) A PORTARE ANCORA I TRADIZIONALI TATUAGGI FACCIALI (VIDEO)-
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CE L’AVEVANO QUASI FATTA: LE STAR IN NERO AI GOLDEN GLOBES AVEVANO ATTIRATO L’ATTENZIONE SUI DIRITTI DELLE DONNE, POI HEIDI KLUM ED EMILY RATAJKOWSKI SI SONO SCAMBIATE UN BACIO SAFFICO ED È FINITO TUTTO… - LE DIVE SUL RED CARPET SI SONO PORTATE LE ATTIVISTE INVECE DEI TOY BOY E LA FRASE ‘CHI TI HA VESTITA?’ È STATA ABOLITA PERCHÉ PARLARE DI VESTITI È TROPPO FRIVOLO. BENE: CANCELLIAMO MIGLIAIA DI POSTI DI LAVORO NELL’INDUSTRIA DELLA MODA PER FARE UN DISPETTO A WEINSTEIN (A CUI MOLTE DELLE PRESENTI DEVONO LA CARRIERA)
"MIO CARO WINSTON CERCA DI ESSERE GENTILE" - NELLE ORE PIÙ BUIE, È STATA L'ADORATA MOGLIE CLEMENTINE A CONSIGLIARE CHURCHILL E A FRENARNE GLI SBALZI D'UMORE: "HAI UN POTERE DI DARE ORDINI IMMENSO MA NON OTTERRAI RISULTATI MIGLIORI CON L' IRASCIBILITÀ E LA MALEDUCAZIONE” – VIDEO
CHI POTEVA MAI CORRERE IN SOCCORSO DI “PLAYBOY”? UN ITALIANO! - L’AVVOCATO DI CICCIOLINA, LUCA DI CARLO, VUOLE METTERE LE MANI SUL 35% DELLE AZIONI DEL GRUPPO DI HUGH HEFNER: “SALVERO’ IL MAGAZINE E LE CONIGLIETTE DALL’ESTINZIONE” - MA CHI LI SGANCIA I 45 MILIONI DI DOLLARI, NECESSARI ALL’ACQUISIZIONE?
“TI HO SPOSATO E FACCIO SESSO CON TE ANCHE SE NON VUOI” - A TREVISO UN 51ENNE E’ INDAGATO PER VIOLENZA SESSUALE PER AVER COSTRETTO LA MOGLIE AD AVERE RAPPORTI - L'UOMO, IN ALMENO TRE OCCASIONI, HA PRETESO DI ESSERE SODDISFATTO SPINGENDO LA DONNA CONTRO IL MURO E…
"IL MIGLIORE? SONO SEMPRE IO…" - PARLA NICK BOLLETTIERI, GURU USA DEL TENNIS: "SONO PAZZO MA NE HO TIRATI SU TANTI. IL MIO RIMPIANTO? FEDERER - MONICA SELES MI È COSTATA TRE MOGLI" - POI ESALTA KYRGIOS E FOGNINI: "È COME ME: LO FILMEREI OGNI VOLTA CHE PERDE IL CONTROLLO" - E SUL 2018 PROFETIZZA: "PER I FAB FOUR LA VEDO DURA..." - VIDEO
NATALE GAYO! IN QUESTE ORE SU TUTTE LE BAKEKE, APP E MAIL BRILLANO IMMAGINI D’AUGURI DAL SAPORE BLASFEMO. IN CUI I PRESEPI E LE PALLE DI NATALE DIVENTANO SIMBOLI DI UNA SESSUALITÀ PECORINA E PECORECCIA - BABBO NATALE UN SIMBOLO DI PIACERE TRASGRESSIVO, ELETTO A ICONA EROTICA DELLA GAYETUDINE