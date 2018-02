ULTRA’ NEL PALLONE - PER L’OSSERVATORIO DEL VIMINALE LA SERIE A E' PIU’ VIOLENTA: AUMENTANO FERITI E ARRESTATI - QUELLE DI LAZIO E NAPOLI SONO LE TIFOSERIE PIU’ AGITATE - UDINE OFF LIMITS PER I SUPPORTER GIALLOROSSI: “IL TIFO ROMANISTA E’ PERICOLOSO” - MA LA CURVA DI QUALE SQUADRA ERA INFILTRATA DALLA ‘NDRANGHETA? E QUALE GRUPPO VENETO INNEGGIA A HITLER E ALLE SVASTICHE? E QUALE HA LANCIATO UN MOTORINO DAGLI SPALTI?

Serie A croce e delizia del calcio. Se da una parte lo scontro per il titolo tra Juventus e Napoli è probabilmente il più avvincente in Europa, il massimo campionato italiano è la pecora nera per quanto riguarda la violenza negli stadi. Rispetto alla passata stagione, infatti, le partite con feriti sono passate da 8 a 20 (tornando ai livelli del 2013-2014, quando i match con feriti furono 21), le persone arrestate aumentate da 3 a 15 e quelle denunciate da 80 a 215. L'unico segnale positivo è l'aumento dei biglietti staccati.

La serie B, invece, migliora su tutti i fronti: calo degli incontri con feriti (da 6 a 4), degli arrestati (da 10 a 5) e dei denunciati (da 181 a 58). I numeri arrivano dal report dell'Osservatorio del Viminale e riguarda il girone di andata dei campionati professionistici. Un'analisi che, come detto, registra una ripresa, seppure contenuta, di comportamenti "incivili" o "delinquenziali" dei tifosi che si mettono in viaggio, sulle autostrade o con il treno, per raggiungere gli stadi. Le tifoserie più agitate sono quelle di Lazio e Napoli.

Il documento mette a confronto la stagione in corso con quella precedente, tenendo in considerazione che quella attuale annovera meno incontri: 923 rispetto a 990. Nelle partite di serie A l'aumento di feriti si registra sia tra i civili che tra le forze dell'ordine e gli steward: si passa rispettivamente da 9 a 21, da 2 a 9 e da 1 a 2. Nella serie B le stesse voci fanno invece registrare un calo: rispetto alla scorsa stagione non ci sono feriti tra i civili (erano 2 nel 2016-2017) e tra le forze dell'ordine i feriti scendono da 7 a 4. Quest'anno uno steward è rimasto ferito, a differenza dello scorso anno dove nessuna pettorina gialla aveva subito danni.

Quanto alla Lega Pro, i dati si confermano in linea con quelli della scorsa stagione, fatta eccezione per le persone denunciate che quasi raddoppiano: da 82 salgono a 158.

A essere protagonisti di "comportamenti improntati all'illegalità", oltre agli accaniti supporter di Lazio e Napoli (9 "casi" a testa), secondo il report che esce dal Viminale e prende in considerazione i gironi di andata di serie A, B e C, le altre tifoserie da bacchettare per il comportamento tenuto in autostrada e negli autogrill, sono quelle di Foggia (5 episodi), Inter (5), Pisa (4), Siracusa (4), Benevento (3) e Roma (3). Altri 25 inconvenienti sono da attribuire, nel complesso, a un'altra ventina di tifoserie. Sui treni si sono registrate quattro condotte incivili da parte di alcuni sostenitori di Roma, Pisa, Brescia e Lucchese.

Dall'Onms non arrivano soltanto numeri. Il bilancio offre l'occasione per richiamare all'ordine società calcistiche e Leghe "carenti" nel controllo delle tifoserie. Manca "una vera

collaborazione nella tutela dei profili legati alla sicurezza, fondamentale per compiere l'auspicato salto di qualità culturale" denuncia l'Osservatorio. "Il modello fino qui monitorato non è ancora quello descritto nel Protocollo del 4 agosto scorso, che vorrebbe un'azione congiunta del mondo dello Sport e di quello delle Istituzioni, bensì - è la constatazione - una 'versione' che, al momento, si sta reggendo su una sola gamba".

2. FRIULI OFF LIMITS PER I ROMANISTI

Friuli 'off limits' per i tifosi della Roma a cui è stata vietata la trasferta per la partita sul campo dell'Udinese in programma sabato alle ore 15. A comunicare il divieto un comunicato della prefettura della provincia di Udine, che nel comunicato diffuso in mattina spiega come «Per preminenti ragioni di tutela dell’ordine, della sicurezza e dell’incolumità pubblica sono adottate le seguenti prescrizioni: divieto di vendita dei tagliandi di tutti i settori ai residenti nella Regione Lazio».

Oltre ai recenti scontro avvenuti a Verona in cui 21 tifosi romanisti sono stati fermati e sottoposti a Daspo, sul comunicato della prefettura si fa riferimento anche ad altri eventi sportivi «che provano la pericolosità del tifo organizzato romanista».

Si tratta di Atalanta-Roma del novembre 2016, la partita d’andata a Londra contro il Chelsea in cui un tifoso della Roma è stato arrestato e quella di ritorno contro i 'Blues' oltre alle trasferte del 28 agosto contro l’Atalanta, del primo ottobre con il Milan e del 22 ottobre a Torino in cui non si sono verificati incidenti ma hanno fatto registrare dei «furti nelle aree di servizio» durante i viaggi di ritorno dei tifosi.

RABBIA SUL WEB - La decisione ha scatenato il putiferio nell'ambiente giallorosso, con i sostenitori della Roma che hanno fatto sentire la loro voce protestando sul web e nelle trasmissioni radiofoniche, ma essendo il provvedimento legato all'ordine pubblico e non essendo stato direttamente coinvolto il club di Trigoria ha le mani legate e non può fare ricorso.

