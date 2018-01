GLI UMANI NON SERVONO PIU’ - DATE UN’OCCHIATA AI ROBOT PRESENTATI AL “CONSUMER ELECTRONIC SHOW” DI LAS VEGAS. PROVATE A CAPIRE A QUALI FUNZIONI ASSOLVONO E CAPIRETE DI NON AVERE PIU’ ALCUNA RAGIONE D’ESISTERE - PULIZIE DI CASA, SORVEGLIANZA, ASSISTENZA AGLI ANZIANI E PERFINO LO STRIPTEASE…

Las Vegas, una città per lo più finta che un unico scopo (manifesto): stupire. E il Consumer Electronic Show, da anni ospitato in Nevada, non poteva capitare nel posto più giusto: la tecnologia punta al cosiddetto «effetto wow» da sempre. E tra le meraviglie messe in mostra dagli alberghi della Strip, lo Show dell’elettronica da il meglio di sé. Quest’anno non ha fatto eccezione, puntando per lo spettacolo soprattutto su una nuova generazione di robot intelligenti. Ma non solo. Si era partiti già il primo giorno con una versione sintetica pseudo-sexy: le ballerine robot che si sono esibite al Sapphire Gentleman’s Club, qui nella foto.

Dietro a quella che è anche una parodia dell’aspetto meno nobile di Las Vegas - la costante mercificazione della figura femminile - c’è anche un messaggio. Almeno nelle intenzioni dell’artista londinese Giles Walker, che ha dotato i suoi robot di una telecamera di sorveglianza al posto della testa: voi voyeuristi guardate, noi vi teniamo sotto controllo. «Non è sesso», ha raccontato in un’intervista molto interessante su Recode. «È un tentativo di far riflettere sul lato oscuro di dove l’industria del sesso ci sta portando. Anche grazie alla tecnologia».

Anche i robot-spogliarellisti raccolgono soldi dai clienti del locale... ...non per cibo ma per le batterie, necessarie per poter andare avanti.

I robot ci ruberanno il lavoro? La questione non è certo nuova, ma proprio sulle creature di Walker se l’è chiesto l’utente Twitter Lamborghini Merci, mostrando a dicembre un video degli automi in azione. La tematica è calda, il risultato sorprendente: il tweet è diventato a dir poco virale con oltre 100 mila retweet e quasi 200 mila mi piace. Il video è stato guardato più di 10 milioni di volte.

Una risposta negativa alla domanda precedente potrebbe venire dopo aver visto un’altra performance robotica che ha dato il via al Ces 2018: Cloi è stato protagonista della conferenza di Lg. Nelle intenzioni del colosso coreano, il robottino casalingo oltre a fare da assistente digitale dovrebbe fungere da raccordo tra tutti gli elettrodomestici smart di casa. Far partire la lavapiatti, avvisare se manca qualcosa in frigo, dialogare con noi sul clima che c’è nell’appartamento...

...tutto questo se lo scatolotto, davanti alla platea di tutto il mondo, non avesse deciso di fare scena muta. Momenti di panico irrisolti, come si può vedere dal nostro video.

Dalla parte esattamente opposta dei robot di servizio, ci sono gli umanoidi veri e propri, esseri sintetici creati per imitare l’aspetto umano. Non siamo sicuri che Sophia con la sua espressione inquietante ci riesca davvero, ma La Hanson quest’anno l’ha anche fatta camminare - in modo non proprio elegante - davanti al pubblico dello Show.

L’aspetto non è tutto, e questo «mostro» della Omron, chiamato Forpheus, ne è la perfetta dimostrazione: sembra creato per staccare teste in un film di fantascienza, e invece è un discreto giocatore di ping pong.

(Relativamente) meno inquietante è questo automa della Itri: dotato del sistema Intelligent Vision, si è peritato di giocare a Scarabeo con gli ospiti del Ces.

Non è certo quanto sia sicuro, per l’umano, vincere la partita.

Direttamente dal futuro è arrivato il robot corridore, messo in sella da Yamaha a una normale moto da strada.

Più conosciuti sono ormai i robot-aspirapolvere come quelli di Roomba o Samsung: questo modello della Ecovacs, chiamato Winbot X, è in grado anche di muoversi in verticale, per pulire i vetri dele finestre.

Per i pavimenti esistono invece anche soluzioni più fantascientifiche, come Aeolus dell’omonima azienda...

Un vero robot da piccoli servizi quotidiani come Fabo E01 della Evolver.

Passiamo a compiti più ludici, come il set di robottini-cubo programmabili della Cubelets.

Torniamo ai lavoretti quotidiani, come tenere pulita la lettiera dei gatti: Litter-Robot III lo fa da solo e, se il gatto dimostra gradirlo, si gestisce tramite app.

Chi di nuovi robot ne ha presentati ben quattro è stata Honda, marchio giapponese che da anni produce automi destinati al grande pubblico. Questo che vediamo è il sistema chiamato 3E-D18 e funge da chassis per Empower, un’auto a guida autonoma dotata di intelligenza artificiale per aiutare il conducente durante gli spostamenti.

3E-B18 è invece dedicato alla mobilità personale per chi ha difficoltà motorie.

Questo è invece Empaty, in codice 3E-A18, robot di servizio capace di interagire con le persone «leggendo» sulla faccia gli stati d’animo.

Infine, Experience, ossia il concept 3E-C18, robottino di supporto all’attività lavorativa dotato di intelligenza artificiale per anticipare le esigenze del proprio datore di lavoro.

Ecco tra la folla Kuri della Mayfield Robotics, altro affarino tuttofare.

Occhioni sognanti per Buddy, prodotto dalla Blue Frog Robotics dopo un’iniziale campagna su Indiegogo per essere sia da compagnia sia utile per i lavori di casa.

Arriviamo alla nuova edizione di uno dei robot domestici più famosi di sempre, il cane Aibo di Sony.

Veterano del settore, il nuovo Aibo da compagnia sembra ancora di più un vero cagnetto: qui fa le feste al suo papà, il presidente di Sony Kazuo Hirai. Altro veterano del settore.

Chiudiamo la rassegna con questo robot della cinese Ubtech, senza braccia ma con gambe piuttosto lunghe e ben piantate a terra: se non correte il rischio di prendere un infarto ogni volta che lo incontrate, il suo mestiere sarebbe quello di girare per casa e osservare se tutto va nel modo corretto. In caso di pericoli o stranezze (come un robot che gira per casa) vi avvisa.

