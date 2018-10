UOMINI CHE ODIANO LE DONNE – UNA STAR 25ENNE DELLA MOTOCROSS BRASILIANA SI INCAZZA PERCHÉ LA SUA FIDANZATA DI 22 ANNI METTE SUI SOCIAL UNA FOTO CON UNA PROFONDA SCOLLATURA E LA PICCHIA A SANGUE: LE HA STRAPPATO I CAPELLI, L'HA PRESA A CALCI E INFINE L'HA COLPITA SULLA FRONTE CON UNA BOTTIGLIA – “MI HA DETTO CHE DOVEVO RICORDARMI CHE ERO LA DONNA”

Melissa Gentz ha 22 anni, vive in Florida ma è di origini brasiliane e in patria è piuttosto celebre. Ha un profilo Instagram con oltre 220mila follower ed era fidanzata con Erick Bretz, 25 anni, star della motocross brasiliana. Era, perché alcune settimane fa lui l'ha presa a calci e pugni. E lei ha deciso di raccontare tutto, e di mostrare, in Rete, i segni di quella violenza.

Melissa ha usato proprio Instagram per mostrare quello che il fidanzato le aveva fatto. Prima la foto «incriminata», quella che lo avrebbe fatto esplodere: «Ripubblico questa foto perché il mio ex l'ha cancellata, ha detto che le ragazze che hanno un fidanzato non dovrebbero mettere foto in cui mostrano la scollatura - scrive - Chiedo a tutte le donne di aver il coraggio di mettere fine a relazioni violente e abusanti come è stata la mia.

È iniziato tutto con delle lamentele, per le mie foto su Instagram, poi per i messaggi che ricevevo. Un giorno mi ha presa per i capelli e mi ha detto che dovevo ricordarmi che ero la donna, in quel rapporto».

Ma Erick non si è fermato qui. Melissa alla polizia ha raccontato che una sera, a fine settembre, dopo qualche birra di troppo, l'ha scaraventata a terra e le ha stretto le gambe intorno al collo, come a volerla soffocare. Poi le ha strappato i capelli, l'ha presa a calci e infine l'ha colpita alla fronte con una bottiglia. Arrestato, è stato rilasciato su cauzione e con il divieto di avvicinarsi alla ex.

Oltre a essere una star della motocross, Bretz è il figlio di un milionario, proprietario di una delle catene di supermercati più diffuse nel Paese. Melissa ha scelto di raccontare, di mostrare, per dire a tutte le donne di non «sottovalutare i segnali».

In una foto, che è stata condivisa da quasi un milione di persone in Brasile, mostra i segni sul volto e scrive: «Si dice che ognuno abbia una parte del viso che preferisce. La mia è la sinistra. Sfortunatamente è quella che porta i segni della violenza. Oggi è il primo giorno che riesco a mettere un po' di mascara, sulla parte destra. Non voglio nascondere i segni di quanto mi è successo perché nessuna donna si deve vergognare o deve sentirsi in colpa per essere stata vittima di violenza domestica».

In Brasile, in tantissimi si sono mobilitati in suo supporto, migliaia i messaggi, anche di numerosi personaggi noti, che hanno condiviso la sua storia per unirsi alla sua battaglia contro la violenza che si consuma fra le mura di casa.

