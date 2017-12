Barbara Costa per Dagospia

Non è gay, non è bisex, non è trans, ha in media 40 anni, sposato. Questo il cliente tipo di HommeMystere, Menagerié, Wish Room’s Men, brand specializzati in un settore di nicchia ma in grande espansione, quello della biancheria intima femminile… per gli uomini! Sui loro siti non trovi boxer, slip, calzini e canottiere, ma mutandine di pizzo, corsetti, culotte e babydoll per uomo. Entri nelle home-page e ti perdi in un trionfo di merletti, fiocchetti, stringhe e tulle, tutto esclusivamente “for men”.

Può non piacere, ma è la “mengerie”, la lingerie della generazione gender-fluid, di quegli uomini che detestano mutande a pallida tinta unita, quadretti, righine, e vanno matti per perizomi di pizzo, slip fiorati, coi cuoricini, e guêpière ultimo grido. Maschi che trovano sexy indossare intimo femminilizzato all’estremo, senza cadere in paranoia sulla loro identità sessuale, rimanendo etero, gay, no-gender, qualsiasi cosa sentano di essere, anche indossando un reggiseno. Vivendosi così la loro vita, e la loro sessualità, al meglio.

L’idea di creare seducente e lussuoso intimo da uomo è venuta nel 2008 all’australiana HommeMystere, la prima a mettere in rete lingerie per uomini femminilizzata, riscuotendo un successo clamoroso: ordini da più di 20 paesi, su tutti Stati Uniti e Russia, un boom che l’ha portata a distribuire i suoi prodotti anche nei negozi di Melbourne e Sidney, che hanno esposto manichini maschili rivestiti di conturbanti completini intimi. Gli spot di HommeMystere puntano all’uomo eterosessuale: ci sono sempre un ragazzo e una ragazza che scherzano, si coccolano, giocano alla Playstation, con indosso identica biancheria intima. Una coppia come tante, ma felice perché in mengerie.

HommeMystere ha aperto la strada alla californiana Menagerié, che mira a diventare una sorta di Victoria’s Secret al maschile: i suoi sono dei veri prodotti-gioiello, capi sofisticati, preziosi, da sfoggiare. Gran successo riscuote anche la giapponese Wish Room’s Men, per molti versi la più spregiudicata, la più audace, perché si spinge a mettere in commercio collant per uomo color carne o neri, velati, a rete, autoreggenti.

Akiko Okunomiya, direttore esecutivo del brand, dice che le vendite vanno benissimo: è come se avessero occupato una fetta di mercato rimasta inspiegabilmente vuota. A leggere i commenti nostrani sul web, è tutto uno strillare che orrore, tutto un commentare che non fa uomo e non fa sangue e non fa sesso ma, dato il successo di vendite, sarà il caso di sbirciare cosa indossano i nostri amici e colleghi sotto i vestiti (se non siete già in coppia con un lui in pizzi e merletti). La risposta è nelle foto postate dei clienti felici, che a casa provano i loro acquisti, si rimirano soddisfatti allo specchio, sparandosi l’immancabile selfie. Tra gli articoli HommeMystere più venduti, un body bianco da educanda, con reggicalze annesso.

Ancora non sei convinto? Quei completini su corpi villosi innegabilmente maschi rimangono un tabù insuperabile? E se cominciassimo a considerare la lingerie per donna solo una banale convenzione, come il rosa colore tassativo per le femminucce opposto al celeste per i maschietti? “Un uomo decide di indossare un reggiseno perché gli piace la sensazione che gli dà”, ha risposto deciso all’Huffington Post Brent Krause, stilista di HommeMystere. Donatella Versace mise l’uomo in pizzo già nel 2013, facendolo sfilare in lingerie bianca candida di giorno, nera intrigante per la sera.

Alla fine, noi donne cosa abbiamo da perdere in un uomo che indossa biancheria intima uguale alla nostra? Nulla, tranne la delusione di vederci recapitare a casa un pacchetto, aprirlo, e scoprire che quel bellissimo completino non è un regalo che lui ha fatto a noi, ma a se stesso.

2. VICTORIA E IL SEGRETO DEL FIDANZATO BECKHAM

Da www.repubblica.it del 27 giugno 1998

Saranno come minimo elasticizzate, le mutandine della Spice Girl Victoria Adams, che il suo fidanzato David Beckham - ala della nazionale di Hoddle - indossa di tanto in tanto. "Lo fa per entrare in contatto con il suo lato femminile", ha spiegato lei, rivelando al periodico musicale "Smash Hits" il particolare intimo di una delle coppie più chiacchierate del Regno Unito. Ma sull' apparente inversione di ruoli dei due divi, si scrive e si mormora già da tempo.

