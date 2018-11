UOMINI, VOLETE AVERE UN’INTENSA ATTIVITÀ SESSUALE? DIMENTICATE LA PALESTRA! – LE DONNE SONO ATTRATTE DA PARTNER CHE HANNO TRATTI CARATTERIALI BEN PRECISI E NON DA FISICI SCULTOREI – BISOGNA LAVORARE SULLA PROPRIA PSICHE E SUI PROPRI COMPORTAMENTI SE SI VUOLE AVERE SUCCESSO A LETTO: ECCO COSA FA IMPAZZIRE LE DONNE

DAGONEWS

Milioni di uomini trascorrono ore e ore a migliorare il loro fisico in palestra. In realtà ciò che attira sessualmente una partner sono alcuni tratti del carattere che risultano efficaci nell’accoppiamento.

Un nuovo studio australiano afferma che quattro qualità sono direttamente collegate alla "frequenza sessuale e al successo riproduttivo" tra i maschi: chi ha una vita sessuale molto attiva è normalmente estroverso, disponibile, emotivamente stabile e scrupoloso.

I ricercatori della Queensland University of Technology hanno analizzato 2.998 uomini eterosessuali e 1.480 donne eterosessuali come parte dell'Australian Sex Survey 2016 per scoprire, però, che gli stessi tratti distintivi non sono indice di successo per le donne.

In particolare, mentre essere estroversi è associato a uomini che hanno più figli, la stessa caratteristica viene associata alle donne che hanno maggiore attività sessuale. Quelle che hanno più figli hanno in comune la caratteristica della disponibilità.

