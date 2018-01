VADO AL MASSIMO (A FARMI MOLESTARE) - PROFESSORE ARRESTATO AL LICEO DEI GESUITI DI ROMA, DOVE HANNO STUDIATO DRAGHI, MONTEZEMOLO E MAGALLI - MASSIMO DE ANGELIS, 52 ANNI, INSEGNA ALLE MEDIE MA DÀ RIPETIZIONI AI LICEALI. UNA DI QUESTE, 15ENNE, HA DENUNCIATO DI AVER AVUTO RAPPORTI SESSUALI CON LUI DOPO INSISTENTI AVANCES

Michela Allegri per www.ilmessaggero.it

Le lezioni private all'interno del liceo si erano trasformate in un corteggiamento sfrenato. Avances nei confronti di una studentessa quindicenne, diventate abusi, per la procura. Approcci spinti che, ora, portano in carcere M.D.A., 52 anni, professore di lettere all'istituto Massimo di Roma. È stato arrestato questa mattina per violenza sessuale su un'alunna, studentessa al ginnasio della prestigiosa scuola. Il docente insegna alle medie, ma spesso lavora anche per dare ripetizioni ai ragazzi delle superiori. Dalle indagini degli agenti del commissariato Viminale, coordinati da Giovanna Petrocca, è emerso che il docente aveva conosciuto la vittima proprio in questo contesto.

La ragazzina, ascoltata dal pm Stefano Pizza in audizione protetta, ha raccontato che il professore avrebbe iniziato a lusingarla con complimenti estetici, spingendosi poi fino a baciarla e a toccarla e arrivando addirittura a ottenere un rapporto orale. L'alunna, turbata, ha detto di aver cercato di allontanarsi dall'insegnante. Lui, però, avrebbe continuato a cercarla. Ad accorgersi di quel legame morboso, il padre della ragazzina: poco prima di Natale ha intercettato un messaggio sul cellulare della figlia. La minore ha raccontato ogni cosa ai genitori, che hanno sporto denuncia.

