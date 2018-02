5 feb 2018 09:44

V PER VALLEJO - IL PRELATO CONDANNATO PER VATILEAKS, MONSIGNOR VALLEJO BALDA, RISPEDITO DAL PAPA NELLA SUA DIOCESI IN SPAGNA, DENUNCIA DI AVER RICEVUTO SMS MINATORI E ACCUSA FRANCESCA CHAOUQUI: “SICURAMENTE E’ STATA LEI” - IL MESSAGGIO RICEVUTO DICEVA: “IL TEMPO SI AVVICINA, QUELLI COME TE NON MERITANO DI VEDERE LA LUCE DEL SOLE…”