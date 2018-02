VALSESIA? NO, VAL-SESSO! SCAMBI DI COPPIA E SINGLE ALLA RICERCA DI UNA BOTTA E VIA: VIAGGIO NEL BOLLENTE NORD-OVEST – IL MITICO PARCHEGGIO DELLA BOSCHINA SULLA A-26, PUNTO DI RITROVO PER...

«Bella coppia, ve la consigliamo. Simpatica e disponibile, vi mette subito a vostro agio». Oppure: «Single carino, profumato e pulito. Mai invadente». Sono solo alcuni dei commenti ai profili di “scambisti” della zona tra Gattinara e alto Novarese. Coppie, ma anche single, tutti uomini. E proprio come capita su “Tripadvisor” c’è la possibilità anche di dare il proprio giudizio. Cinque stelle per chi merita il top, ma ci sono anche due o una stella e qui il consiglio è di stare lontani. «Attenzione ragazzi. Vera fregatura. Foto false».

Basta andare sui maggiori siti di incontri i di ricerca partner per scoprire che tra le coppie attive ce ne sono un paio a Gattinara. Un cuckold a Ghislarengo, ovvero colui che è consapevole di essere tradito dalla compagna e che per la maggior parte dei casi non partecipa al rapporto. C’è anche un 60enne a Roasio in cerca di “amicizie particolari”. Ma anche coppie a Romagnano. «Siamo coppia regolare – scrivono -. Lui 45 etero, lei 40 di bella presenza. Cerchiamo amica con cui giocare o amico giovane e pulito». E la coppia sembra essere molto apprezzata visto che ha una media di 4,5 stelline su uno dei maggiori siti di incontri italiani. «Bellissima serata – scrive un single della Lombardia -.. Coppia reale e piacevole, non c’è che dire. Sperando di vederci presto».

I profili sono decisamente completi. Proprio come “Tripadvisor” chi si iscrive oltre a una descrizione dettagliata di sè, mettendo in evidenza non solo aspetti per così dire legati alla prestazione e ai gusti, si dilunga anche nel parlare delle proprie passioni. E poi c’è tutta la gallery fotografica dove ovviamente si mettono in evidenza i punti forti della propria persona.

In fondo i siti di incontri non solo soltanto un modo veloce per cercare un partner o una coppia con cui consumare un rapporto, ma rappresentano anche una sicurezza.

Grazie al “feedback”, ai commenti e alle foto è possibile davvero capire chi si avrà davanti al momento dell’incontro in carne e ossa. Evitando così spiacevoli sorprese che a volte possono rappresentare anche un pericolo. Soprattutto perchè si tratta di un mondo sommerso, dietro a visi abbronzati, petti e glutei in vista con viso oscurato si nascondono coppie o single che nella vita di tutti i giorni lavorano in un’azienda o in proprio, ma a cui ogni tanto piace mettere un po’ di pepe negli incontri.

E poi c’è il capitolo legato ai luoghi di incontro. E in zona ancora una volta nella top ten addirittura per quanto riguarda il nord-ovest d’Italia c’è il “mitico” parcheggio della Boschina sulla A26, poco lontano dal casello autostradale di Romagnano direzione Alessandria. Per molti è il punto di ritrovo proprio per il primo approccio e per capire se la conoscenza può essere approfondita, per altri invece rappresenta una vera e propria location per lo scambio della coppia.

