VE CALA LA LIBIDO? STRESSATEVI MENO! – SECONDO UN SONDAGGIO L’ANSIA È IL PIÙ GRANDE INIBITORE IN CAMERA DA LETTO E DANNEGGIA L'INTIMITÀ DELLA COPPIA – I PROBLEMI DI SALUTE, I FIGLI E IL LAVORO SONO UN OSTACOLO ALLA VITA SESSUALE, COSÌ COME I SOCIAL, CAPACI DI DISTRUGGERE L’INTESA E LA CONNESSIONE TRA I PARTNER - ATTENZIONE ANCHE AL PORNO CHE…

DAGONEWS

lo stress influisce sulla libido

Lo stress? Il killer numero uno della libido. È quanto emerge da un sondaggio realizzato dalla BBC su oltre duemila adulti del Regno Unito che hanno additato lo stress come il più grande problema in camera da letto: per il 45% degli intervistati conferma come lo stato di ansia vada a danneggiare l’intimità di coppia.

Il secondo gradino è occupato dai problemi di salute fisica (32%), mentre i disturbi mentali occupano la terza posizione con il 26%. Anche i figli possono risultare un ostacolo: il 20% li ritiene tali, mentre il lavoro rappresenta un problema per il 18% degli intervistati.

libido bassa 1

Nella classifica un altro killer della libido è il porno per il 12% delle persone, mentre il 10% ritiene che i parenti abbiamo un ruolo fondamentale, così come i reality in tv (7%) e gli amici (5%). Ovviamente non possono mancare i social che vengono considerati uno strumento che allontana la coppia.

«Non c'è una connessione di base nelle coppie – dice la terapeuta Ellen Brady – Alcuni non si guardano negli occhi o nemmeno parlano. Quindi non c'è da meravigliarsi se fare sesso è difficile». Nonostante tutto la metà delle persone si ritiene soddisfatta della propria vita sessuale e il 58% ha “fiducia” nelle proprie prestazioni.

libido bassa

Per il 38% degli intervistati che si dice insoddisfatto c’è il consiglio della terapeuta. «Fermatevi, non fate sesso per un periodo – dice Brady – l’insoddisfazione è legata a qualcosa che non va bene. Bisogna ricominciare da capo, riconnettersi emotivamente e ristabilire un’intimità».

libido nelle donne libido libido 4 bassa libido libido 7 la connessione emotiva riattiva la libido libido 1