DAGONEWS

Christian Grey, il milionario perverso della serie “50 sfumature” esiste davvero. È quello che sostiene Gweneth Lee, seduttrice seriale di uomini sposati, che si è fatta portare a Parigi dal suo misterioso amante.

Costo totale del weekend romantico? 75 mila sterline, quasi 85mila euro. “Abbiamo volato con un jet privato, alloggiato al Ritz, cenato in un ristorante con 3 stelle Michelin. Senza dimenticare lo shopping: ho speso 13mila sterline in vestiti”. Ma la parte più eccitante, e divertente, è stato il servizio fotografico erotico che il misterioso “Christian” ha commissionato per Gweneth tra gli scorci più belli della capitale francese.

Gweneth, che in “carriera” è stata con più di 100 uomini, ha ammesso che più che il romanticismo al suo “Christian” interessava e interessa il sesso, “e tutto l’immaginario di ’50 sfumature di grigio’. Per cui siamo andati in giro per la città a fare queste foto. La mia preferita è quella vicino a Pont Alexandre III. Una volta scattata siamo tornati subito al Ritz per fare sesso”.

Gweneth Lee non è nuova a esperienze del genere. Già prima della morte del marito Robert aveva iniziato a frequentare siti di dating per persone sposate, intensificando la sua attività una volta rimasta vedova. “Gli uomini sposati sono migliori, perché hanno solo voglia di divertirsi e fare sesso. Il viaggio a Parigi era un regalo: ci frequentiamo da 5 anni”.

