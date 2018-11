29 nov 2018 14:58

UN VELO PIETOSO – SILVIA ROMANO È STATA COSTRETTA DAI SUOI RAPITORI A INDOSSARE UN NIQAB: NUOVI DETTAGLI SUL RAPIMENTO DELLA COOPERANTE ITALIANA IN KENYA. I SEQUESTRATORI LE HANNO TAGLATO LE TRECCINE E PER NON FARLA RICONOSCERE LE METTONO DEL FANGO SU VISO E MANI – LE TRATTATIVE PER LA LIBERAZIONE SAREBBERO IN STADIO AVANZATO, MA… – VIDEO