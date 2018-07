VENDUTA PER 100 MILA STERLINE UNA COPIA ESTREMAMENTE RARA, RILEGATA IN PELLE, DEL PROGRAMMA PIONIERISTICO DELLA MATEMATICA INGLESE ADA LOVELACE (1815-1852), CONSIDERATO COME IL PRIMO ALGORITMO ESPRESSAMENTE INTESO PER ESSERE ELABORATO DA UNA MACCHINA

Caterina Maniaci per “Libero quotidiano”

Una copia estremamente rara, rilegata in pelle, del programma pionieristico della matematica inglese Ada Lovelace (1815-1852), considerato come il primo algoritmo espressamente inteso per essere elaborato da una macchina, è stata venduta all' asta per quasi 100.000 sterline. Lo ha reso noto Moore Allen & Innocent, una casa d' aste che ha sede nel Gloucestershire, contea dell' Inghilterra sud-occidentale.

ADA LOVELACE

Pubblicato per la prima volta nel 1843, il libro contiene la traduzione di Lovelace dello studio di Luigi Federico Menabrea, giovane ingegnere italiano e futuro primo ministro del Regno d' Italia, che parla del progetto di Charles Babbage per una macchina informatica. Il libro include anche le sue riflessioni e note esplicative con un algoritmo rivoluzionario, considerato da alcuni esperti come il primo programma per computer.

Secondo la casa d' aste Moore Allen & Innocent ci sono solo sei copie rilegate conosciute del libro curato da Lovelace. L' esemplare di «Sketch of the Analytical Engine Invented by Charles Babbage Esq by LF Menabrea of Turin, Officer of the Military Engineers, with Notes by the Translator» era stimato 40.000 sterline ma è stato acquistato ad un prezzo finale più che doppio, da un collezionista anonimo per 95mila sterline.