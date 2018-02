VENEZIA ISOLATA! LE RAFFICHE DI VENTO FANNO CROLLARE UN PILONE DELLA SEGNALETICA STRADALE SUL PONTE DELLA LIBERTA’ E IL TRAFFICO PER LA CITTA’ LAGUNARE VA IN TILT - ECCO LA SITUAZIONE DEI COLLEGAMENTI

Da http://nuovavenezia.gelocal.it

PARALISI A VENEZIA PER IL CROLLO DI UN PILONE DELLA SEGNALETICA

Raffiche di vento fanno crollare un pilone della segnaletica stradale sul Ponte della Libertà, traffico bloccato stamattina per Venezia. Fermo anche il tram: il pilone ha tranciato le linee elettriche. Al momento (ore 12:30) si può arrivare a Venezia solo in treno. Traffico bloccato in entrambe le direzioni. Il pilone è crollato sulla carreggiata direzione Venezia ma viene tenuta chiusa anche l'altra (da Venezia a Mestre) per consentire ai mezzi del soccorso stradale di rimuovere l'ostacolo.

Tutti i bus vengono dirottati a Mestre Fs. L'azienda dei trasporti invita tutti coloro che siano in procinto di recarsi a Venezia di non usare l'auto ma il treno. Per fortuna il pilone si è abbattuto sulla strada senza colpire alcun automezzo. E' il secondo caso del genere in una quindicina di giorni. La magistratura ha disposto il sequestro del traliccio per capire le cause dell'incidente.

Ci vorranno ancora ora per riportare la situazione alla normalità e riaprire il ponte. Occorre portare via il portale della segnaletica caduto e fare le verifiche tecniche sui motivi della caduta. Sicuramente una delle cause è il forte vento lungo il ponte della Libertà, ma sono in corso verifiche sulla tenuta del basamento, fanno sapere i vigili del fuoco che stanno lavorando con tre squadre e i tecnici dell'Usar. Prima di spostare il manufatto va messa in sicurezza la linea aerea del tram, dove passa la corrente elettrica, linea che è venuta giù con la caduta del portale.

Aggiornamento delle 13.30: La centrale operativa della Polizia Municipale ha stimato che il tempo necessario alla rimozione dell'impianto di cartellonistica caduto sul Ponte della Libertà sarà di 2 o 3 ore. Si consiglia di raggiungere Venezia solo se necessario e con l'uso della rete ferroviaria, annuncia il Comune di Venezia che sta aggiornando la situazione, passo passo. L'intervento di rimozione è lungo visto che i Vigili del Fuoco prevedono che per la rimozione saranno interessati anche i cavi aerei del tram e inoltre sarà necessaria l'intera corsia del Ponte della Libertà sgombra da veicoli.

Michela di Mirano doveva tornare a casa per pranzo è ferma dalle 12. "Non abbiamo visto neanche un vigile. Abbiamo letto la Nuova ma siamo qui da tre ore senza che nessuno sia passato".

Aggiornamento delle 15.44: La centrale operativa della Polizia Municipale comunica che è quasi terminato l'intervento di rimozione dell'impianto di cartellonistica caduto stamane sul Ponte della Libertà. Si stima per le 16.30 la riapertura del ponte della Libertà ma occorre attendere la comunicazione ufficiale di tecnici e addetti alla sicurezza che, dopo la rimozione del portale, devono provvedere al totale ripristino della carreggiata e della circolazione veicolare. Lamentele da piazzale Roma dove turisti e pendolari sono rimasti in attesa di informazioni e di poter raggiungere la terraferma. Alcuni hanno lamentato l'assenza di personale dell'azienda di trasporto e di vigili urbani, arrivati dopo le 15.30, per informare i cittadini, visto anche che i pannelli a messaggio variabile erano spenti. E dopo la grande paura, è tempo anche di interrogativi e polemiche.

Aggiornamento delle 16.40: La Polizia locale comunica che è stata riaperta la circolazione stradale da Piazzale Roma a Mestre. Confermata la chiusura dell'altro senso di marcia Mestre -Venezia fino alle 19 circa

