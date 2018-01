I VERI “LEGAMI” FAMIGLIARI - ARRESTATA UNA COPPIA IN CALIFORNIA PER AVER TENUTO I 13 FIGLI INCATENATI IN CASA - LA SCOPERTA È AVVENUTA PERCHÉ UNA DELLE FIGLIE, UNA RAGAZZA DI 17 ANNI, È RIUSCITA A SCAPPARE E CHIAMARE LA POLIZIA - I POVERI DISGRAZIATI HANNO DAI 2 AI 29 ANNI E SONO DENUTRITI...

Tredici bambini e ragazzi malnutriti sono stati trovati incatenati in un’abitazione della California, dove erano tenuti prigionieri dai loro genitori. Questi ultimi sono stati arrestati ed è stata aperta un’indagine per tortura nei loro confronti. La scoperta è avvenuta perché una dei giovani, una ragazza di 17 anni, è riuscita a scappare e chiamare la polizia con un telefono cellulare che ha trovato. Inizialmente le autorità avevano parlato di lei come di una bambina di 10 anni, a causa di quanto era emaciata.

L’età delle 13 vittime che erano tenute prigioniere nella casa di Perris va dai 2 ai 29 anni, ha precisato il dipartimento dello sceriffo della contea di Riverside. «Ulteriori indagini hanno rivelato numerosi bambini incatenati ai loro letti con catene e lucchetti in ambienti bui e maleodoranti, ma i genitori non sono stati in grado nell’immediato di fornire una ragione logica», sul motivo per cui i figli erano tenuti in tali condizioni, afferma una nota. «Le vittime sembravano malnutrite e molto sporche», aggiunge il testo.

