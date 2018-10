LA VERITA', VI PREGO, SULLA STRAGE DI GENOVA - TROVATO IL TIRANTE DEL PONTE MORANDI CHE SI È SPEZZATO: “ERA CORROSO, E' UNA PROVA DECISIVA” - E’ STATO SCOPERTO DAGLI INVESTIGATORI FRA LE MACERIE E DIMOSTRA LE CATTIVE MANUTENZIONI - ORA SARÀ SOTTOPOSTO A UNA SUPER-PERIZIA IN SVIZZERA

Estratto dell'articolo di Tommaso Fregatti e Matteo Indice per http://www.lastampa.it/2018/10/20/italia/ponte-di-genova-trovato-il-reperto-che-spiegherebbe-il-crollo-dNDS4N8e28NE2m7adppGlK/pagina.html

ponte morandi genova

Il reperto numero 132 , sotto sequestro dentro un hangar e in partenza per Zurigo dove sarà sottoposto a una super-perizia, non è un detrito qualunque. Ma con ogni probabilità la principale prova sulle cause del crollo del Ponte Morandi, che alla vigilia di Ferragosto ha provocato la morte di 43 persone. Agli occhi degli investigatori dimostra non solo che il cedimento è avvenuto per una rottura degli «stralli» (nome tecnico dei tiranti, anima in acciaio e guaina in calcestruzzo); ma che quella lesione è stata determinata da una grave corrosione, a sua volta collegata a manutenzioni carenti. [...]

ponte morandi genova 1 IL MONCONE CROLLATO DEL PONTE MORANDI ponte morandi genova 2